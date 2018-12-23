Происшествия

Под Полтавой маршрутка с пассажирами вылетела в кювет: первые детали ДТП

Сегодня, 23 декабря, около 8 часов утра на трассе «Сумы — Пирятин» возле села Красное Чернухинского района Полтавской области съехал в кювет и перевернулся «Мерседес Спринтер», следовавший по маршруту Киев — Сумы.

На момент аварии, в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров. По информации Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, трое из них получили незначительные телесные повреждения и были доставлены в ближайшую больницу. Госпитализирован мужчина, ехавший в Ромны Сумской области. Двое после оказания медицинской помощи смогли продолжить путь самостоятельно. Часть пассажиров из перевернувшейся маршрутки была доставлена в Чернухи, а часть — в Лохвицу, откуда они уехали транзитным транспортом.

Больше никаких подробностей на данный момент выяснить не удалось — следственная группа до сих пор работает на месте происшествия, устанавливая его причины.

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства в отношении водителя за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Сегодня на Полтавщине скверная погода — с утра шел мокрый снег, перешедший в дождь, и налегает плотный туман. Возможно, ДТП случилось именно из-за плохих погодных условий.

Как сообщали «ФАКТЫ», 21 декабря в Одесской области на автодороге Киев — Одесса из-за гололеда и тумана произошло ДТП с участием более 10 авто.

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