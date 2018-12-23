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Украина

Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ

16:17 23 декабря 2018   76
Патриарх Филарет
Инф. «ФАКТОВ»

Бывший предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет снял свою кандидатуру на должность главы единой поместной церкви, чтобы Украина не потеряла бы томос. Об этом заявил сам Филарет в интервью Радио Свобода.

«Если бы я не уступил, мы не достигли бы объединения и не получили бы томос об автокефалии украинской церкви. И для меня важно не свое положение, для меня было важно иметь в Украине единую поместную православную церковь для того, чтобы утвердить наше государство», — отметил Филарет.

Как писали «ФАКТЫ», Объединительный собор Украинских православных церквей 15 декабря избрал руководителем поместной Православной церкви в Украине митрополита УПЦ КП Епифания. Вселенский патриарх Варфоломей пригласил митрополита Епифания в Стамбул для получения томоса.

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