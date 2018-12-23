Украинцы не смогли вылететь из Турции из-за внезапной отмены рейсов: детали происшествия

Происшествия

Авиакомпания Turkish Airlines отменила три рейса из Стамбула в Одессу, и полторы сотни украинцев не могли попасть домой. Причины отмены рейсов не сообщаются.

Один из одесситов Александр Касаткин сообщил, что после отмены их рейса, пассажиров не повезли в отель, а для отвода глаз несколько раз гоняли в разные точки огромного аэропорта — якобы для таможенного досмотра и посадки, сообщает Думская.

Позже в 3 часа ночи украинских туристов отвезли в отель, но поспать путешественникам так и не удалось — в 5 утра их снова собрали, чтобы посадить на сегодняшний утренний рейс, который под предлогом плохой погоды несколько раз переносили на более позднее время, но в итоге тоже отменили. Кстати, погода сегодня в Одессе была хорошей.

Днем нашим туристам сообщили, что их отправят домой вечерним рейсом и повезли в отель, находящийся за 100 км от аэропорта Ататюрк. Звонки в посольство, МИД и ГСЧС ни к чему не привели. Пассажиров расселили по разным отелям.

Час назад поступила информация, что их решили отправлять небольшими группами и сажать на другие рейсы.

Позднее стало известно, что примерно 50 пассажиров рейса из Стамбула, который авиакомпания Turkish Airlines отменила, благополучно вернулись в Одессу. Людей небольшими группами начали подсаживать на свободные места, но около сотни пассажиров все еще находятся в Стамбуле.

После прилета в Одессу пассажиры обнаружили, что авиакомпания перепутала чемоданы и выслала в Одессу вещи тех, кого не взяли на «подсадку». То есть сейчас в одесском аэропорту находятся чемоданы тех пассажиров, которые пока не улетели из Стамбула.

Обманутые люди решили подавать в суд на авиакомпанию, пытаясь возместить ущерб — как материальный, так и моральный.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Украине разгорелся скандал с известным туроператором TUI Украина. Десятки туристов, заказавших туры в Турцию и Египет в одном из представительств TUI Украина, заявили, что стали жертвами аферы: они полностью оплатили перелет и пребывание в отелях, но так никуда и не уехали.

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