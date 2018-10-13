Туристическая афера: десятки киевлян приобрели дорогие туры, но так никуда и не улетели

Происшествия

Дурят нашего брата

В Украине разгорелся скандал с известным туроператором TUI Украина. Десятки туристов, заказавших туры в Турцию и Египет в одном из представительств TUI Украина, заявили, что стали жертвами аферы: они полностью оплатили перелет и пребывание в отелях, но так никуда и не уехали. Люди потеряли по несколько тысяч долларов и теперь не знают, как получить деньги обратно. Потому что договор заключали с частной предпринимательницей, которая оказывала услуги якобы по договору с TUI Украина. На днях масштабной туристической аферой заинтересовалась и полиция.

— Мы были уверены, что покупаем путевки у TUI Украина, — рассказала «ФАКТАМ» киевлянка Наталья, одна из пострадавших. — Туры заказывали в офисе в торговом центре «Алладин» на Позняках. Там висела вывеска «TUI», и менеджер, которая с нами общалась, подтверждала, что они работают с компанией по договору. К тому же в этот офис я обращалась уже не впервые. В прошлом году брала у них путевку, все было в порядке.

В этом году женщина купила тур на двоих в Египет. Улететь в Хургаду должна была 17 сентября. За билеты и отель заплатила еще в июле.

— Путевка на двоих обошлась нам в 34 тысячи 500 гривен, — говорит Наталья. — У нас сохранились квитанции, подтверждающие оплату. Договор заключали с турагентством, зарегистрированным как ФОП (фізична особа — підприємець). Так же было и в прошлом году. Обычно билеты и ваучеры турагентства выдают недели за две до вылета, поэтому мы ждали. Были уверены: раз полностью все оплатили, беспокоиться не о чем. Но когда за полторы недели до отъезда муж перезвонил в агентство, там сказали, что сроки вылета могут сдвинуться: мол, задерживают рейсы. А 9 сентября, за неделю до вылета, нам позвонили и объявили, что рейса не будет. Дескать, турагентство продало нам тур «Анекс Тура», а эта компания не набрала достаточное количество людей. Сказали, что вылет переносится на 22 сентября. Пытаясь разобраться, мы обратились в «Анекс Тур». Спросили, почему перенесли рейс. В «Анекс Туре» удивились: «Мы ничего не переносили. Вылет завтра, как и планировалось».

Пришли в турагентство, где покупали путевки. Там застали женщину, которая называла себя директором, и потребовали объяснений. Она сказала, что причина переноса нашей поездки не в самолете, а в овербукинге. Мол, отель продал больше номеров, чем у них есть, и нас теперь негде разместить. Это было очень странно, ведь мы выкупили номер за два с половиной месяца до поездки! «Это вина отеля, они там что-то напортачили, — сказала директор. — Но если вы согласны полететь 22 сентября, все будет так, как договаривались. Тот же отель, то же количество дней».

Мы согласились. Заключили с турагентством дополнительный договор, в котором были указаны уже новые сроки. Но что интересно: перед тем как подписывать договор, я обратила внимание, что там шла речь о туре в Шарм-эль-Шейх, а не в Хургаду. Когда мы указали на это менеджеру, та сказала: «Извините, я ошиблась. Сейчас исправлю». Она исправила Шарм-эль-Шейх на Хургаду, но все это выглядело очень странно.

В агентстве пообещали 17 сентября точно сказать, подтвердил ли отель новую бронь. Когда мы с большим трудом дозвонились директору агентства, она сообщила, что у них опять ничего не получается: дескать, им посоветовали другой отель, а он плохой. Предложила: «Приезжайте и пишите заявление на аннуляцию тура». Но мы поехали уже не к ней, а в главный офис TUI Украина. Там нам сказали, что, поскольку мы заключали договор с турагентством, они никак не могут повлиять на происходящее.

— В офисе TUI Украина подтвердили, что сотрудничают с этим турагентством?

— Они этого не отрицали. Но в офисе нам ничем не смогли помочь. Юристы TUI Украина, с которыми мы связались, позвонив на горячую линию туроператора, порекомендовали ни в коем случае не писать заявление на аннуляцию. Потому что нельзя аннулировать тур, которого не было. И если бы мы написали такое заявление, деньги нам никто не вернул бы — все выглядело бы так, будто мы отказались от тура по своей инициативе.

Но, как мы уже сейчас понимаем, деньги нам никто не собирался возвращать в любом случае. Более того: все, что нам на протяжении двух с половиной месяцев рассказывала директор агентства, было враньем. На самом деле не было проблем ни с авиарейсами, ни с отелем. Просто билеты на самолет для нас никто не купил, а номера в отеле не забронировали. У нас взяли деньги — и на этом все. Больше никто ничего не сделал. В нашем договоре было сказано, что турагентство выкупило тур у «Анекс Тура». Но когда мы обратились в эту компанию, там сказали, что впервые об этом слышат! 8 июля мы оплатили поездку, и турагентство забронировало тур. Дальше они должны были перечислить наши деньги, но не сделали этого. Это самое настоящее мошенничество.

Другие пострадавшие — супруги Александр и Татьяна — потеряли 74 тысячи гривен. Они купили тур в Кемер в этом же турагентстве в ТРЦ «Алладин». Говорят, обратились в это турагентство из-за вывески TUI Украина, ведь компания была известна как надежный туроператор.

— Мы с женой решили поехать в Турцию на двадцатилетие свадьбы, — рассказал «ФАКТАМ» Александр. — Взяли тур в Кемер на десять ночей на троих: на меня, жену и ребенка. Как и у Натальи, у нас была стопроцентная предоплата. В турагентстве с нами вела переговоры не директор, а менеджер по имени Анна. Мы подписали договор за полгода до вылета. С тех пор я периодически заходил в агентство (оно находится недалеко от дома) и спрашивал, все ли в порядке. Там уверяли, что все отлично и за два дня до вылета отдадут нам билеты и ваучеры. Мы должны были лететь 22 августа. А 21-го, когда уже собрали чемоданы, позвонила директор турагентства и заявила, что поездка сорвалась.

— Как она это объяснила?

— В том-то и дело, что причину она не назвала. Просто не получилось — и все. «Мы можем предложить вам поехать позже — 25 сентября», — сказала она. Но нас эти даты уже не устраивали, и мы решили отказаться от тура. Я потребовал, чтобы мне вернули деньги. В тот же день отправил им по электронной почте заявление на возврат средств. После чего мы с женой еще зашли в турагентство и написали заявление от руки. Директор еще пыталась нас переубедить: «Может, вы передумаете и полетите позже? Зачем портить себе отпуск?» Но мы не согласились. Директор пообещала, что деньги нам вернут в течение

14 дней, но она постарается сделать это еще быстрее. Сказала, что на следующей неделе им перечислят какую-то сумму субподрядчики — и с нами сразу рассчитаются. Но этого не произошло. Когда через 14 дней я опять обратился в агентство, там сказали, что речь шла о 14 рабочих днях, а не календарных. Мы подождали еще. Однако никто ничего не вернул. Я вновь пришел в турагентство, и мне опять, как я сейчас понимаю, навешали на уши лапшу. Директор заверила, что их контрагенты уже перечислили деньги и буквально через три дня их отправят на мой счет. Спустя три дня я услышал новую легенду: якобы деньги мне перечислили, но какая-то сотрудница допустила ошибку в реквизитах. Одним словом, денег мы ждем до сих пор. Жена уже даже приходила в это турагентство с табличкой, что здесь работают мошенники. Директор еще звонила мне и возмущалась: дескать, мешаете работать.

— Вы обращались в центральный офис TUI Украина?

— Да. Отправлял им письмо, но ответа так и не получил. Зато в «Анекс Туре», где турагентство якобы купило тур, официально ответили: на наши фамилии никто ничего не бронировал. Директор турагентства, в котором мы приобретали тур, тем временем внесла мой телефон в черный список. С тех пор я не могу ей дозвониться.

Сейчас пострадавших уже больше десяти. Кто-то должен был лететь в Египет, кто-то — в Турцию и даже в Индию.

— Реакция туроператора TUI Украина меня удивила, — говорит Наталья. — Когда я первый раз рассказала им о произошедшем, они не отрицали, что сотрудничают с этим турагентством. А после того как пострадавшие стали писать им на страничку в «Фейсбуке», туроператор закрыл возможность оставлять комментарии. Через несколько дней, когда скандал начал набирать обороты, TUI Украина заявил, что, оказывается, договор с этим турагентством в ТРЦ «Алладин» они разорвали еще в декабре 2017 года! Но почему нам сразу об этом не сказали? И почему турагентство продолжало работать под их логотипом? Предположим, туроператор этого не знал. Но почему, когда пострадавшие об этом сообщили, TUI Украина не разместил на своем сайте объявление о том, что с этим турагентством не сотрудничает?! Более того, оказалось, что первые скандалы с этим турагентством начались еще в начале года и о них писали в Интернете.

В сети об этом турагентстве действительно можно найти много нелицеприятных отзывов.

«Под брендом TUI работают мошенники! В Киеве работает офис в „Комоде“ и „Алладине“. Оплатила поездку на Занзибар в сентябре. Самостоятельно сняли бронь. Деньги туроператору „Тревел Профешнл Групп“ вообще не перечисляли. Это при том, что поездка на новогодние праздники. А сейчас еще и деньги не возвращают!»

Этот отзыв появился в Интернете еще в январе 2018 года. Почему же TUI Украина еще тогда не выступил с заявлением, что с этим турагентством больше не сотрудничает? «ФАКТЫ» задали этот вопрос пресс-службе TUI Украина, но ответа пока не получили.

— Оказалось, директор обманувшего нас турагентства попала в черные списки многих туроператоров, — говорит Наталья. — При этом она все равно находит способы и дальше обманывать людей. А пострадавшим угрожает. Знаю, что некоторым звонит и запугивает: мол, не поднимайте шум, иначе вообще не увидите своих денег.

Корреспондент «ФАКТОВ» пыталась дозвониться до директора агентства, но ее мобильный телефон отключен. В офисе ее тоже теперь не найти. После скандала в соцсетях ТРЦ «Алладин» расторг с ней договор об аренде помещения и опечатал двери. Тем временем пострадавшие написали заявления в полицию.

— Ждем открытия уголовного производства, — говорит Наталья. — Но еще больше — возврата наших денег. Хотя я уже понимаю, что добровольно мошенница ничего не вернет. Мы стали жертвами аферы, которая, очевидно, долго планировалась. В прошлом году турагентство действительно работало по договору с TUI Украина и организовывало туры — я сама в этом убедилась. А в нынешнем с людей уже просто собирали деньги и даже никому ничего не бронировали.

Что делать в такой ситуации? И как проверить, действительно ли турагентство, в которое вы обратились, сотрудничает с известным туроператором?

— Вывеска в офисе турагентства еще ни о чем не говорит, — объяснил «ФАКТАМ» директор Центра развития туризма в Украине Владимир Царук. — Перед тем как заключать договор с турагентством, постарайтесь проверить, насколько оно надежно. Если работает всего несколько месяцев, это большой риск. Также важно зайти на официальный сайт туроператора и лично убедиться в том, что там есть сведения об офисе, в который вы обратились. Лучше даже перезвонить туроператору и уточнить, действителен ли их договор с тем или иным турагентством. Если вы убедились в том, что турагентство в самом деле сотрудничает с туроператором, но с вашей поездкой что-то пошло не так, имеет смысл сразу обращаться в центральный офис туроператора.

— А если выясняется, что договор с туроператором был давно расторгнут, но вы уже заплатили деньги за несостоявшийся перелет?

— В таком случае нужно предъявлять претензии непосредственно турагентству, которое вас обмануло, обращаться в полицию, ведь тут есть явные признаки мошенничества. И подать иск в суд в гражданском порядке.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о злоключениях 800 украинских туристов, которые без еды и денег застряли в Тунисе из-за недобросовестности туроператора. Кроме того, мы сообщали, как пострадавшим туристам добиться компенсации от авиакомпании в случае отмены или задержки рейса. А также рассказывали о случаях, когда гражданам нашей страны удавалось отсудить крупные суммы за сорванный отпуск.

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