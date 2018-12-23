Происшествия

Под Киевом мужчина забил до смерти знакомую, согласившуюся на близость с ним

Под Киевом мужчина забил женщину до смерти сразу после того, как она согласилась вступить с ним в интимную связь. Об этом сообщили в Национальной полиции Киевской области.

«В тот трагический вечер, после совместного употребления алкоголя, он предложил своей знакомой вступить с ним в интимные отношения, на что она согласилась. Тогда он и набросился на женщину: схватил за волосы, бил ее головой о металлические трубы. Затем взял деревянный брус, длиной 2 метра и продолжал наносить ей телесные повреждения. Когда изверг наконец увидел, что она мертва, просто прикинул тело одеждой и пошел спать», — говорится в сообщении полиции.

Инцидент произошел в Софиевской Борщаговке. Преступник признался в содеянном и дал показания.

Установлено, что молодой человек отбывал наказание за совершение покушения на умышленное убийство и освободился из мест лишения свободы в прошлом году досрочно, а в Киев приехал на заработки.

В Софиевской Борщаговке он устроился разнорабочим на стройку, где познакомился с 43-летней женщиной, которая приехала из Львовской области в поисках работы.

Как писали «ФАКТЫ», недавно суд взял под стражу без права на внесение залога подозреваемого в убийстве и сожжении бывшей жены.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter