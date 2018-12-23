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Под Киевом мужчина забил до смерти знакомую, согласившуюся на близость с ним
Под Киевом мужчина забил женщину до смерти сразу после того, как она согласилась вступить с ним в интимную связь. Об этом сообщили в Национальной полиции Киевской области.
«В тот трагический вечер, после совместного употребления алкоголя, он предложил своей знакомой вступить с ним в интимные отношения, на что она согласилась. Тогда он и набросился на женщину: схватил за волосы, бил ее головой о металлические трубы. Затем взял деревянный брус, длиной 2 метра и продолжал наносить ей телесные повреждения. Когда изверг наконец увидел, что она мертва, просто прикинул тело одеждой и пошел спать», — говорится в сообщении полиции.
Инцидент произошел в Софиевской Борщаговке. Преступник признался в содеянном и дал показания.
Установлено, что молодой человек отбывал наказание за совершение покушения на умышленное убийство и освободился из мест лишения свободы в прошлом году досрочно, а в Киев приехал на заработки.
В Софиевской Борщаговке он устроился разнорабочим на стройку, где познакомился с 43-летней женщиной, которая приехала из Львовской области в поисках работы.
Как писали «ФАКТЫ», недавно суд взял под стражу без права на внесение залога подозреваемого в убийстве и сожжении бывшей жены.
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