Выборы глав ОТО: кандидаты от «БПП «Солидарность» побеждают в 40% общин

Политика

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» побеждает на выборах в ОТО, прошедших 23 декабря в 78 объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По данным экзит-полов, проведенных партийными штабами, более 40 процентов кандидатов на должности председателей ОТО являются кандидатами от партии или самовыдвиженцами-членами партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Другие политические силы имеют значительно меньшие результаты. В частности, наибольшую поддержку кандидаты от «БПП «Солидарность» получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

«Партия «БПП «Солидарность» побеждает на выборах в ОТО, начиная с первой кампании на каждых выборах в общинах. Это означает, что избиратели по всей стране все активнее поддерживают реформу децентрализации, которую инициировал президент и которую реализует на местах и активно поддерживает в парламенте наша политическая сила», — убежден руководитель секретариата партии «БПП «Солидарность», народный депутат Украины Максим Саврасов.

Как писали «ФАКТЫ», 23 декабря в Украине прошли местные выборы в 13 областях. В 78 территориальных общинах выбирали местных депутатов и городских, поселковых и сельских голов.

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