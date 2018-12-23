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Трамп определился с новым главой Пентагона

23:19 23 декабря 2018   48
Пентагон
Инф. «ФАКТОВ»

Исполняющим обязанности главы Пентагона станет первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан. Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По словам президента, Шанахан приступит к работе на новой должности с 1 января 2019 года. Трамп отметил, что Шанахан успел обзавестись длинным списком достижений за время работы заместителем министра и в компании Boeing, и выразил уверенность в том, что тот «будет великолепен» на новом посту.

Напомним, что 21 декабря стало известно об уходе в отставку Джеймса Мэттиса, который занимал пост главы Пентагона. Письмо Мэттиса к Трампу с прошением об отставке было подано 20 декабря. Как следует из документа, решение Мэттиса связано с возникшими разногласиями с президентом. Джеймс Мэттис возглавлял Пентагон с 20 января 2017 года. До этого он служил в корпусе морской пехоты США, принимал участие в военных действиях в Афганистане и Ираке. Также Мэттис заведовал модернизацией в вооруженных силах НАТО и возглавлял Центральное командование вооруженных сил США, в ведении которого находятся операции в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии. В свою очередь, Патрик Шанахан пришел в Boeing в 1986 году. В компании он занимал ряд руководящих должностей, в его ведении были как гражданские, так и военные проекты. Летом 2017 года Шанахана назначили на пост замминистра обороны США.

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