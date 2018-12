Имею право: глава Пентагона прокомментировал свою отставку

Президент США Дональд Трамп сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис выйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Об этом он написал в своем Twitter.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting…