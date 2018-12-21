Имею право: глава Пентагона прокомментировал свою отставку

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис выйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Об этом он написал в своем Twitter.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 декабря 2018 г.

"Генерал Джеймс Мэттис будет уходить в отставку с отличием, в конце февраля, после того, как служил в моей администрации в качестве министра обороны в течение последних двух лет. Во время пребывания Джеймса на своем посту был достигнут огромный прогресс", - написал он.

Сам же Мэттис прокомментировал свой уход в отставку в письме, которое опубликовал телеканал NBC на своей странице в Twitter.

В нем уточняется, что глава Пентагона решил уйти в отставку для того, чтобы американский лидер Дональд Трамп смог найти министра обороны с более схожими с ним взглядами.

«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, у кого взгляды более схожи с вашими... Я считаю, что я имею право уйти в отставку с моей позиции», — отметил он.

BREAKING: @NBCNews Special Report: Defense Sec. Mattis will leave Trump admin. at the end of February. https://t.co/8KpzbbDkzK — NBC News (@NBCNews) 20 декабря 2018 г.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Трамп заявлял о возможности отставки министра обороны Соединенных Штатов Америки. Он заявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис может оказаться следующим, кто уйдет из администрации Белого дома. Кроме того, в сентябре 2018 года New York Times писала, что президент США не доволен министром обороны и «устал от невыгодных сравнений с ним, как с более зрелым мужчиной». Отставка Мэттиса обсуждалась на фоне слухов о том, что Трамп собирается обновить свою администрацию перед выборами в ноябре.

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