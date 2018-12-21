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Имею право: глава Пентагона прокомментировал свою отставку

2:25 21 декабря 2018   135
Джеймс Мэттис
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп сообщил, что министр обороны США Джеймс Мэттис выйдет на пенсию в конце февраля 2019 года. Об этом он написал в своем Twitter.

"Генерал Джеймс Мэттис будет уходить в отставку с отличием, в конце февраля, после того, как служил в моей администрации в качестве министра обороны в течение последних двух лет. Во время пребывания Джеймса на своем посту был достигнут огромный прогресс", - написал он.

Сам же Мэттис прокомментировал свой уход в отставку в письме, которое опубликовал телеканал NBC на своей странице в Twitter.

В нем уточняется, что глава Пентагона решил уйти в отставку для того, чтобы американский лидер Дональд Трамп смог найти министра обороны с более схожими с ним взглядами.

«Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, у кого взгляды более схожи с вашими... Я считаю, что я имею право уйти в отставку с моей позиции», — отметил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Трамп заявлял о возможности отставки министра обороны Соединенных Штатов Америки. Он заявил, что глава Пентагона Джеймс Мэттис может оказаться следующим, кто уйдет из администрации Белого дома. Кроме того, в сентябре 2018 года New York Times писала, что президент США не доволен министром обороны и «устал от невыгодных сравнений с ним, как с более зрелым мужчиной». Отставка Мэттиса обсуждалась на фоне слухов о том, что Трамп собирается обновить свою администрацию перед выборами в ноябре.

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