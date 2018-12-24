Изменится статус страны: стало известно, что даст Украине строительство собственного "Байконура"

Украина

Строительство в Украине космодрома изменит статус страны. Это скажется как на ее политическом положении, так и на экономическом.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил известный европейский блогер, популяризатор астрофизики и космоса Валентин Гаденов. «Государства, имеющие свое окно в космос, — это элита, с которой разговаривают по-другому. Кроме того, обладание современной технологией повысит уровень кооперации Украины с развитыми странами», — читает блогер.

По его словам, это принесет и экономическую выгоду стране. Ведь для реализации такого серьезного проекта потребуется вовлечение предприятий и специалистов из связанных с космической деятельности отраслей.

«Реализация такого проекта позволит создать рабочие места и привлечь квалифицированные кадры, что поможет предотвратить самое страшное — утечку интеллектуального ресурса Украины за рубеж», — отметил Валентин Гаденов и добавил: «Молодой специалист, закончивший, к примеру, Национальный университет Украины „КПИ им. Игоря Сикорского“, дважды подумает, что выбрать: уехать из Украины и работать не по профессии или остаться на родине и заниматься строительством космодрома». И это, по его словам, является первой выгодой реализации амбициозного проекта.

Полный текст интервью Валентина Гаденова читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Мы планируем построить в Украине космодром, это принесет массу преимуществ».



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