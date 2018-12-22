Мы планируем построить в Украине космодром, это принесет массу преимуществ, — известный космоблогер

Наука и технологии

Компания Space Logistics Ukraine, основателем которой является Дмитрий Легеза, а сотрудником — известный европейский блогер, популяризатор астрофизики и космоса Валентин Гаденов, готовит грандиозный проект: строительство космодрома в Украине. Насколько это реально и что принесет нашей стране? Каковы перспективы Украины в космической индустрии? Об этом и о многом другом Валентин Гаденов рассказал в интервью «ФАКТАМ».

«У вас страна диких, невероятных возможностей»

— Насколько реалистичен проект по строительству космодрома в Украине и что это принесет нашей стране?

— Если бы он (проект по строительству космодрома. — Авт.) не занимал в данный момент важное место, я бы этим не занимался. Я вижу возможности, которые открылись в Украине, — говорит Валентин Гаденов. — Вы этого сами пока не понимаете, но у вас страна диких, невероятных возможностей. Возможно все, нужно просто начать. Люди не против, тем более что в науке, производстве и технологиях сейчас практически царит застой. Откровенно говоря, в Украине при наличии достаточно развитой космической отрасли, происходит технологическая деградация: разработки оставшихся старых технологий, отсутствие развития, и ничего нового практически нет.

Как это все началось и почему я занялся космическими проектами? Потому что в мире все поменялось. Технологическая база в космической отрасли очень быстро трансформируется: в существующих реалиях технология возврата ступеней распространяется с большой скоростью. К примеру, с прошлого года в Китае уже открылись 11 (!) частных компаний, работающих в космической отрасли. Три из них имеют бюджеты в миллиарды долларов. Одна из этих компаний в 2020 году планирует запускать ракету Ceres. Это я к тому, что указанная технология распространяется очень быстро и Китай это понял, дал возможность народу заниматься космосом!

*Запуск ракеты частной китайской компании

Этого я и добиваюсь в Украине, работая с народным депутатом Андреем Тетеруком, который подал на рассмотрение Верховную Раду очень важный законопроект о внесении поправок в Законы Украины «О предпринимательстве» и «О космической деятельности». Данный законопроект имеет целью ослабить государственный контроль над частными предприятиями, что позволит расширить области, в которых они могут работать (в том числе и в космической). Также в документе указан очень важный момент — лимитирование лицензирования. То есть эти изменения дадут возможность простым людям принимать участие в работе космической отрасли.

«Наш проект ориентирован на частное финансирование»

— На что ориентирован ваш поистине масштабный проект и какие капиталы будут привлечены к его реализации?

— Проект ориентирован на общество, ведь именно так это и происходит в развитых странах. Возьмем американскую организацию NASA, которая является государственной, но придерживается позиции публичности и ежегодно представляет на всеобщее обозрение как финансовые, так и технологические отчеты. Именно на публичной основе, когда всем известно, что происходит, намного легче продвигать развитие, нежели когда все коррумпировано, засекречено и находится под юрисдикцией военных. Наш проект ориентирован на частное финансирование.

Мы коснулись того, чем никто не занимается, поэтому и проявлен такой большой интерес к нам со стороны тех, кто причастен к этой теме в Украине. Провели дискуссионную панель (Space Logistics Ukraine), чтобы собрать представителей всех самых важных организаций в Украине, относящихся к космической отрасли. В рамках мероприятия мы не только высказали свою точку зрения и ознакомили с планами, но и выслушали реакцию общественности и мнение ключевых игроков. Было приятным сюрпризом, что все нас поддержали.

*Space Logistics Ukraine провели в Киеве дискуссионную панель

— Почему реакция была именно такой?

— Потому что мы не просто говорим о строительстве космодрома в Украине, но и готовы предоставить конкретные предложения, готовы вложить средства в этот амбициозный проект. На первом этапе финансовые ресурсы вкладываются в основной документ, который даст основание для строительства космодрома. Это расчеты специалистов. Для их проведения была собрана группа проектировщиков самого известного в Украине конструкторского бюро.

Расчеты такого уровня должны делать эксперты, а так как центр украинской космической отрасли находится в Днепре, именно там собрана команда экспертов, которые должны провести аудиторскую экспертизу и расчеты по территориальной составляющей нашего проекта. Во всем мире это делается именно так. Поэтому мы и инвестируем в этот важный документ, который будет показывать на реальной основе с подтверждением техников, что космодром можно построить там-то или там-то.

— Какие ракеты будут запускаться с украинского космодрома?

— Мы планируем строительство космодрома для запуска одноступенчатых ракет. Это очень важно, поскольку с этого года в мире наметилась тенденция использования ракет именно такого типа. Это связано с тем, что данная технология экономически выгодна. К примеру, американская частная компания Rocket Lab запустила одноступенчатую ракету, и это уже четвертая компания в США, которая использует в коммерческих целях такие технологии без привязки к военным учреждениям. Таким образом мы видим, что технология одноступенчатых ракет идет вперед, благодаря бюджетности и окупаемости.

Так вот у вас (в Украине. — Авт.) есть все возможности для серийного производства одноступенчатых ракет-носителей. Правда, технологии устарели и нуждаются в оптимизации и модернизации. Сейчас мы пытаемся дать понять это властям и военным структурам, ведь через 2−3 года будет очень сложно догнать вообще кого-либо, имея такую космическую инфраструктуру. Технологии идут вперед, и на то время они уже будут абсолютно другими. И пока мы продолжаем использовать советские стандарты, предполагающие падение ступеней за 500—600 км, другие страны будут применять возвращающиеся ступени.

Эту технологию собираются использовать не только в США, но и в Китае, который грозится в следующем году воплотить ее на своей территории. Китайцы уже провели успешные эксперименты по посадке моделей. Им осталось только увеличить модель, и они будут обладать такой же технологией, которая есть у Илона Маска. Индия тоже взялась за это дело.

Сейчас настал именно тот момент, когда нужно успеть хотя бы догнать всех, то есть взять свои старые разработки и модернизировать их, применив современные методы запуска. Имея свои одноступенчатые ракеты и запуская их с собственного космодрома, можно встать в один ряд с Китаем, Индией и США.

«С государствами, имеющими свое окно в космос, разговаривают по-другому»

— Что даст Украине обладание этой технологией и наличие собственного космодрома?

— Благодаря этому сразу же изменится статус страны, в частности, политический. Ведь государства, имеющие свое окно в космос, — это элита, с которой разговаривают по-другому. Кроме того, обладание современной технологией повысит уровень кооперации Украины с развитыми странами.

В этом есть и экономическая выгода. Строительство космодрома — это не постройка какого-то сарая. Оно потребует вовлечения в проект дочерних отраслей, связанных с космической деятельностью, что пойдет на благо экономике страны. Воплощение этого проекта позволит создать рабочие места и привлечь квалифицированные кадры, что поможет предотвратить самое страшное — утечку интеллектуального ресурса Украины за рубеж. Молодой инженер, закончивший КПИ (Национальный университет Украины «КПИ им. Игоря Сикорского». — Авт.), дважды подумает, что выбрать: уехать из Украины и работать не по профессии или остаться на родине и заниматься строительством космодрома. И это, по моему мнению, выгода номер один.

— Есть ли перспективы космической отрасли Украины?

— Конечно, есть. Я провел в Днепре более полутора месяцев и поговорил со многими старожилами космической отрасли, знающими ее положение. И убедился, что у нас еще есть время, пока мы не потеряли последних квалифицированных специалистов в этой области. Как по-вашему, если дать молодым людям в конструкторском бюро «Южное» возможность проектировать космодром в Украине, они обрадуются этому? Я думаю, что да. А это еще и социальные выгоды: люди будут понимать, что они делают что-то значимое, а значит, происходят изменения к лучшему. Поэтому это выгодно со всех сторон.

Я не обращаю внимания на тех, кто критикует нас и наш проект. Они просто не понимают, что ситуация полностью изменилась, что мир уже другой, что технологии идут вперед. Этого еще многие не осознали. Но мы надеемся пересилить устаревшие взгляды, особенно во власти. Ведь, если будут приняты поправки к вышеуказанным законам, это даст глоток свежего воздуха частному бизнесу.

Сейчас в Украине есть частные компании, имеющие отношение к космической отрасли, но их деятельность ограничена на законодательном уровне: им не разрешено строить ракетоносители, двигатели к ракетам и многое другое. Все это остается под государственной юрисдикцией, что не дает возможности частникам заниматься космосом. А что находится у военных, мы не знаем, так как слышим отговорку: национальная безопасность. Для прояснения ситуации мы и встречаемся с представителями «Укроборонпрома».

— Они готовы к сотрудничеству?

— Конечно. Предложение о встрече было их инициативой, поскольку военные владеют сотнями предприятий и у них есть свои идеи, которые можно использовать в частном секторе. Они это понимают, ведь, имея производственный потенциал, военные не могут приступить к производству из-за юридических ограничений. По моему мнению, единственным политиком в Украине с политической волей, способной изменить эту ситуацию, является Петр Алексеевич Порошенко. Я не вижу другого политика высокого уровня, который мог бы совладать с мнением военных.

Продолжение интервью с космоблогером Валентином Гаденовым читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Бог допустил критическую ошибку при создании Земли»

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