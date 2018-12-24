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Знаменитые футболисты снялись в фильме «Я не обезьяна» (видео)
Французский Canal+ представил трейлер документального фильма о расизме в футболе, который получил название «Я не обезьяна» (Je ne suis pas un singe).
Одним из создателей ленты стал бывший полузащитник «Ромы» и сборной Франции Оливье Дакур. В съемках фильма поучаствовали чемпион мира, защитник «Барселоны» Самюэль Умтити, лучший бомбардир в истории сборной Камеруна Самюэль Это'о, экс-звезда «Арсенала», а ныне главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра, нападающий «Ниццы» Марио Балотелли и президент ФИФА Джанни Инфантино.
— Я ничего не имею против обезьян. На самом деле, я могу на 100 процентов сказать вам, что обезьяны умнее расистов, — говорит в фильме Марио Балотелли.
«Je ne suis pas un singe», le racisme dans le football.— Canal Football Club (@CanalFootClub) 23 декабря 2018 г.
Un nouveau documentaire d'@dacourtolivier et @Marc_Sauvourel à découvrir dimanche 6 Janvier à 21H sur @canalplus: https://t.co/B8HFMj9ni9 pic.twitter.com/i0HLeMkeln
Лента будет показана в эфире Canal+ 6 января 2019 года.
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Фото Canal+
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