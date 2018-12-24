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Спорт

Знаменитые футболисты снялись в фильме «Я не обезьяна» (видео)

10:08 24 декабря 2018   98
Фильм «Я не обезьяна»
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Французский Canal+ представил трейлер документального фильма о расизме в футболе, который получил название «Я не обезьяна» (Je ne suis pas un singe).

Одним из создателей ленты стал бывший полузащитник «Ромы» и сборной Франции Оливье Дакур. В съемках фильма поучаствовали чемпион мира, защитник «Барселоны» Самюэль Умтити, лучший бомбардир в истории сборной Камеруна Самюэль Это'о, экс-звезда «Арсенала», а ныне главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра, нападающий «Ниццы» Марио Балотелли и президент ФИФА Джанни Инфантино.

— Я ничего не имею против обезьян. На самом деле, я могу на 100 процентов сказать вам, что обезьяны умнее расистов, — говорит в фильме Марио Балотелли.

Лента будет показана в эфире Canal+ 6 января 2019 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первые 25 секунд матча Англия — Швейцария покажут в черно-белом изображении.

Фото Canal+

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