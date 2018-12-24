Политика

В ОБСЕ озвучили тревожный прогноз по обострению конфликта между Украиной и Россией

Конфликт между Россией и Украиной может вновь перейти в горячую фазу. Об этом заявил генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

«У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация», — заявил он, сообщает «Немецкая волна».

По его словам, «из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар». Он призвал Кремль продемонстрировать добрую волю для того, чтобы возродить взаимодоверие. Таким жестом доброй воли могло бы стать «освобождение 24-х задержанных моряков и возвращение трех захваченных судов».

Но Гремингер не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку «политическая воля для примирения попросту отсутствует».

Как писали «ФАКТЫ», спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия ищет повод для новой агрессии против Украины. Он также высказал надежду, что Россия в качестве акта доброй воли отпустит захваченных украинских моряков.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter