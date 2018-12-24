Волкер обнадежил украинцев заявлением об освобождении украинских моряков из российского плена

Украина

Президент России Владимир Путин может сделать жест доброй воли и освободить захваченных украинских моряков к Рождеству. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

«Я думаю, это вероятно. Все мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. И, я надеюсь, они обеспокоены тем, чтобы не усугубить ситуацию, поэтому, мы можем получить определенный импульс», — отметил Волкер, сообщает ТСН.

По его словам, недавно Путин общался с Меркель в отношении украинских моряков.

«Мы надеемся, что это (освобождение, — ред.) будет сделано как можно скорее, если прилагать усилия. Но самое главное — освободить моряков побыстрее, в идеале — к Рождеству», — заявил он.

Как писали «ФАКТЫ», 25 ноября 2018 года российские военные захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах и взяли в плен 24 украинских моряка.

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