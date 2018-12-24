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В России несколько сел могут уйти под воду из-за огромного метеорита (видео)
Несколько дней назад в Хабаровском крае России упал огромный метеорит, который во время падения снес вершину скалы, которая перекрыла часть реки. Эта ситуация грозит увеличением уровня воды в реке и подтоплением близлежащих поселков.
Как сообщает местное издание «Хабаровский край сегодня», упавшее небесное тело снесло вершину сопки. Скала обрушилась и перекрыла русло реки Бурея. По предварительным данным, русло реки засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, примерно в 70 км от посёлке Чекунда.
По словам главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова, ЧП произошло несколько дней назад в безлюдной местности, поэтому об этом не узнали сразу.
«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — предположил Маслов. В настоящее время к месту отправились специалисты с дозиметрами.
«На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности», — добавил глава района.
По его словам, если уровень воды в реке будет подниматься, это может привести к подтоплению близлежащих поселков.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что знаменитая болгарская провидица Ванга предсказывала, что на территории России рухнет гигантский метеорит. Правда, по информации британской прессы, эти предсказания касались 2019 года.
А в октябре этого года в японском городе Комаки метеорит упал на крышу частного дома.
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