Мир

Космос атакует: метеорит возрастом более 4 млрд лет пробил крышу дома в Японии

Упавший на крышу частного дома в японском городе Комаки камень оказался метеоритом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Государственным музеем науки, пишет NHK.

Находившиеся на тот момент внутри жильцы услышали громкий звук. После осмотра крыши и сада они обнаружили три камня размером 10, 5 и 4 см. Один из них, по данным телеканала, и повредил крышу дома.

Музей науки, в который хозяйка дома отнесла камни, пришел к заключению, что они притягиваются магнитом и являются частями метеорита, возраст которого оценивается в 4,5 млрд лет.

Напомним, что на онлайн-аукционе «Кристис» продан редкий метеорит, упавший на Землю в пустыне на территории нынешнего американского штата Аризона 50 тысяч лет тому назад. За него уплатили 237 500 долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американец 30 лет подпирал дверь камнем стоимостью 100 тысяч долларов.

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