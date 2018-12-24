Здоровье

Ходить нужно мелкими шажками: врач рассказал, как уберечь себя от травмы на улице в гололед

Заморозки, которые пришли в Украину после кратковременной оттепели, привели к тому, что на улицах стало очень скользко. В условиях гололеда, чтобы уберечься от падения, следует выбирать удобную не скользкую обувь и ходить семенящими шажками.

Такой совет в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» дал ортопед-травматолог отделения политравмы Киевской городской клинической больницы № 17 Юрий Форосенко. «На улице внимательно смотрите, куда ступаете. Ходить нужно мелкими семенящими шажками, слегка согнув ноги в коленях», — советует травматолог. По его словам, собираясь на улицу, следует выбрать обувь с рифленой подошвой и желательно с высокой шнуровкой, которая прочно фиксирует голеностоп. Такая обувь в случае падения предупредит подворачивание лодыжки.

«У того, кто носит ботинки с гладкой кожаной подошвой, риск получить травму возрастает в разы», — предупреждает Юрий Форосенко. Ортопед-травматолог отмечает, что зимний вариант кроссовок хорош для гололеда — такая обувь специально рассчитана на более плотное сцепление со скользкой поверхностью. «Также важно носить капюшон или шапку. Во-первых, это тепло, во-вторых, при падении защитит голову: смягчит удар и убережет затылок», — советует Юрий Форосенко.

Другие советы медика, специализирующегося на лечении травм, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ»: «Какие ошибки в лечении травм мешают восстановлению».

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