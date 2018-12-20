Как правильно оказывать первую помощь при переломах и растяжениях, — советы ортопеда-травматолога

Прямая линия

Зима все сильнее раскачивает погодные качели от тепла к похолоданию. На улицах скользко, и травмпункты переполнены. На сайте «ФАКТОВ» уже упоминалось, что в столице за один день в конце ноября с травмами к специалистам обратились 53 человека. А доктор, который пришел к нам на прямую линию, — ортопед-травматолог отделения политравмы Киевской городской клинической больницы № 17 Юрий Форосенко , — рассказал, что когда-то в свой первый рабочий день он, молодой выпускник медуниверситета, направленный на работу в Белую Церковь, принял 96 (!) пострадавших. К сожалению, травмированные люди совершают одни и те же ошибки: пытаются встать на поврежденную ногу, сутками держат холод на болезненном месте. Сколько времени следует охлаждать поврежденный участок? Что поможет унять боль? Как быстрее восстановить сломанную руку или ногу? Ответы на эти и другие вопросы — в прямой линии «ФАКТОВ».



«Надевая ботинки с гладкой кожаной подошвой, вы многократно увеличиваете риск падения»

*— Здравствуйте, Юрий Николаевич! Звонит Лилия из Броваров Киевской области, 53 года. Почти каждую зиму я падаю, но прошлой зимой на редкость неудачно — сломала ногу в лодыжке. Долго лечилась. Как можно избежать травм?

— Уберечься невозможно. Каждый человек должен быть готов, что в любую минуту может на улице поскользнуться и упасть. Пожилым людям, особенно страдающим остеопорозом, вообще нежелательно в гололед выходить из дому: купить продукты и лекарства лучше попросить детей, родственников или соседей.

На улице внимательно смотрите, куда ступаете. Ходить нужно мелкими семенящими шажками, слегка согнув ноги в коленях. Идти — по очищенному тротуару или дорожке, обходя скользкие участки или подозрительные бугорки. Выбирайте обувь с рифленой подошвой и желательно высокой шнуровкой, прочно фиксирующей голеностопный сустав, — это уменьшит вероятность травм, предупредит подворачивание лодыжки. У того, кто носит ботинки с гладкой кожаной подошвой, риск получить травму возрастает в разы.

— Дочка всю зиму ходит в теплых кроссовках.

— Это неплохо, ведь в зимнем варианте кроссовок подошва специально рассчитана на более плотное сцепление со скользкой поверхностью. Также важно носить капюшон или шапку. Во-первых, это тепло, во-вторых, при падении защитит голову: смягчит удар и убережет затылок.

*— Антонина из города Каменское. Дочка (ей 26 лет) сломала руку в запястье: выставила ее вперед, когда начала падать, хотя до того руки были в карманах. Кость сломалась со смещением, и врач сказал, что дочь неправильно упала. А как правильно?

— Что значит правильно? Обычный человек, не прошедший курс подготовки спецназовца, спасателя или каскадера, правильно упасть не сможет: не сумеет сгруппироваться за доли секунды. При падении инстинктивно вперед выставляется рука, чтобы смягчить удар оземь и избежать более серьезной травмы. Упав просто на бок, можно сломать ключицу или шейку плеча, повредить височную кость, что гораздо хуже, чем перелом лучевой кости.

*— Звонит Степан, киевлянин. Упал на руку, и она опухла, болит. Решил показаться травматологу, а в травмпункте очередь на полкоридора. Можно ли обойтись без консультации врача?

— Не советую: при любой травме нужно обратиться к специалисту. Врач назначит рентген, окажет помощь и порекомендует, что делать, чтобы быстрее восстановиться. Если можете самостоятельно добраться в травмпункт — отлично, нет — вызывайте «скорую». При подозрении на серьезную травму важно не нагружать травмированный сегмент: руку следует зафиксировать в одном положении, а если повреждена нога — стараться не ступать на нее.

— Мне показалось, что ничего серьезного нет…

— Лучше потратить пару часов в очереди, чем месяцами лечить последствия травмы. Хорошо, если организм справится, но чаще всего у человека, который ходит с пропущенным переломом, восстановление идет гораздо дольше. Могут развиться неисправимые нарушения функции конечности. И когда пациент приходит наконец к врачу, ему предстоят более сложное лечение, продолжительная реабилитация, которые могут не дать результата. Если кости срастутся неправильно, рука или нога уже не будут работать, как прежде. При желании можете обратиться к специалистам нашего отделения политравмы, которые работают в круглосуточном режиме. Городская больница № 17 находится в Лабораторном переулке, 14—20. Телефон отделения — (044) 528−72−83.

Как уберечься от травм В гололед ходить медленно и мелкими шагами.

Носить обувь на толстой рифленой подошве.

На голову надевать теплую шапку или плотный капюшон.



«Если поврежден голеностоп, в ткани может излиться почти два стакана крови»

*— Прямая линия? Ольга из города Каменец-Подольский, 43 года. Сын, которому 20 лет, сломал ногу, но сразу не признался. Я заподозрила неладное на следующий день, когда увидела, что он хромает, а одна нога в лодыжке в полтора раза толще другой. Это из-за отека?

— Скорее всего. При переломе часто травмируются сухожилия и повреждаются сосуды. Кровь изливается в подкожную жировую клетчатку и межклеточное пространство, вызывая то, что в народе называют синяк, а на медицинском языке это гематома. Например, если человек повредил голеностопный сустав, то в тканях появляется 300—400 миллилитров крови (почти два стакана). Иногда гематома возникает спустя два-три дня после травмы, когда кровь пропотевает в подкожную жировую клетчатку и видна сквозь кожу.

Что делать, если разорван сосуд? Прижать его, чтобы перекрыть поступление крови от сердца, или наложить холод, который заставит артерию сузиться. Причем сделать это нужно сразу же, ведь через два часа организм закроет сосуды сам. Однако холод поможет сузить их быстрее, тем самым уменьшив отек.

— Прошли почти сутки, но мы все равно решили прикладывать холод к ноге.

— Это ошибка! Холод в этот период вреден, ведь кровь — хорошая среда для размножения микробов. Если в организме есть очаг инфекции, то ее возбудители вместе с кровотоком могут попасть в гематому. При длительном охлаждении снижается не только приток крови, но и уменьшается местный иммунитет, чему микробы «рады». Начинаются воспаление, нагноение места травмы. Поэтому через несколько часов после травмы, чтобы улучшить микроциркуляцию крови в сохранившихся сосудах, можно использовать приятное сухое тепло — и гематома начнет постепенно рассасываться.

*— Иван Петрович из города Нежин Черниговской области, 69 лет. Прошлой зимой был в родном селе и неудачно упал — сильно ушиб ногу. Дорогу замело, и к врачу сразу не попал. Что делать в таком случае?

— Чтобы кровь не приливала, а та, что излилась, не оставалась в месте травмы, следует держать поврежденную конечность на возвышении: руку — на небольшой подушечке, ногу поднять несколько выше — под углом 40 градусов. В первые два часа нужно прикладывать холод, делая перерывы после каждых 15 минут.

— Я смазывал ногу согревающей мазью.

— Этого делать ни в коем случае нельзя. Такие мази помогут при проблемах, связанных с радикулитом, а суставы их «не любят». Поэтому при различных травмах и переломах все, что повышает температуру в месте повреждения, поначалу запрещается. Сухое тепло мы рекомендуем, если у человека есть подтвержденное растяжение связок.

— А обезболивающие мази помогают?

— Обычно мазь не может проникнуть в зону перелома через кожу, которая является защитным барьером, и подкожную клетчатку, а это как минимум сантиметр (такое под силу только боевым отравляющим веществам). Обезболивающие мази охлаждают кожу, влияют на нервные окончания, и человеку кажется, что боль уменьшается — психологически чувствует себя лучше.

А вот мази на основе гепарина или конского каштана не помешают: они нормализуют кровообращение и уменьшают отечность. Также мы назначаем препараты-венотоники, когда отек большой: при сильном повреждении голеностопного сустава объем ноги в этой области увеличивается в два раза и даже больше. Если его не уменьшить, это может привести к сильному натяжению кожи, вплоть до появления пузырей, как после ожогов — жидкость поднимается и отслаивает верхнюю часть кожи.

Первая помощь при подозрении на перелом Зафиксировать поврежденную руку или ногу в положении, полученном при травмировании, используя подручные средства.

Идеально — сразу обратиться к врачу.

Если такой возможности нет, в течение двух часов нужно охлаждать поврежденное место, положив рядом с ним или под него что-то холодное.

После 15 минут охлаждения устраивать небольшой (на 10—15 минут) перерыв.

Принять любое обезболивающее лекарство и все-таки — показаться доктору.



«Толченая яичная скорлупа и холодец не помогут костям быстрее срастись»

*— Могу я поговорить с доктором? Меня зовут Нина Андреевна, 74 года. Звоню из села Черкасской области. Недели две назад упала во дворе и сильно ушибла ногу в колене: оно прямо вывернулось. Сосед хотел вправить, но я не разрешила. Потом врач сказал, что там перелом. Сейчас нога в гипсе. Дочка удивилась: разве сегодня переломы гипсуют?

— Вы поступили разумно, не позволив соседу трогать поврежденную ногу. Неспециалист может еще сильнее травмировать ткани, сосуды, нервы, а это иногда чревато и потерей конечности. Что нужно делать? Зафиксировать ногу или руку в том же положении, даже если оно кажется неестественным, и обратиться к врачу.

По поводу гипса: его никто не отменял. Первым использовал гипс при переломах известный хирург Николай Пирогов. С тех пор гипсовые фиксирующие повязки успешно применяются во всем мире. Гипс — пластичный материал, поэтому у врача есть возможность сразу поправить перелом, точнее сопоставить костные отломки, восстановить правильное соотношение фрагментов. Застывший материал хорошо фиксирует конечность в нужном положении. Кроме того, гипс замечательно вбирает пот и выделения из ссадин, поэтому повреждения лучше заживают. Сегодня кроме гипса используются и другие фиксирующие материалы, например, на основе эпоксидной смолы.

— У меня хозяйство, и нужно быстрее стать на ноги. Чтобы кость лучше срослась, можно принимать мумие?

— Ускорить сращение костей при переломе невозможно. Чем больше и толще кость, тем дольше она срастается. Например, самая крупная бедренная — полгода, а кости пальцев рук — в течение месяца, поскольку там хорошее кровоснабжение. Я никогда не назначаю пациентам мумие. Во-первых, сейчас очень много подделок. Во-вторых, один раз у моей пациентки, которая принимала это средство, купленное, кстати, в аптеке, случился анафилактический шок. Считаю, лучше получать полезные микроэлементы в составе витаминных комплексов.

*— Прямая линия? Татьяна из Хмельницкого. Мама живет в селе. Когда сломала руку, врач сказал ей есть больше холодца. Это поможет костям быстрее срастись?

— Доказательств, что холодец или желе помогают костям срастись, нет. Также бесполезна толченая яичная скорлупа, даже если ее заправить лимонным соком.

— А кунжутное семя?

— Оно полезно: по содержанию кальция кунжут занимает второе место (на первом — мак) среди продуктов. Поэтому своим пациентам я полушутя советую налегать на пирожки с маком и булочки с кунжутом. Кальций особенно нужен людям, у которых нарушен его обмен, из-за чего они с детства страдают от частых переломов. Также нуждаются в кальции пожилые люди, в частности женщины. С наступлением гормональных изменений уменьшается количество половых гормонов, ответственных за количество и обмен кальция. Он вымывается из костей, те становятся хрупкими и, как мы говорим, хрустальными, поэтому чаще ломаются.

— Мама принимала препараты кальция.

— Его важно пить вместе с витамином D. Без него кальций плохо усваивается. Кроме того, мы живем в регионе, где большую часть года не получаем достаточно солнечного света, и организм страдает от дефицита витамина D.

Что поможет улучшить восстановление По рекомендации врача следует разрабатывать поврежденную руку или ногу, выполняя упражнения и занимаясь на тренажерах.

Питаться надо сбалансированно и полноценно, налегая на пищу, богатую белками, витаминами и микроэлементами.

Важно употреблять больше кальция с продуктами. При необходимости — принимать кальций с витамином D.

Нужно избегать курения или хотя бы ограничить количество сигарет.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Швеции изобрели суперклей, с помощью которого за считаные минуты сращиваются сломанные кости.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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