"Верните нас домой": взятый в плен украинский моряк написал письмо из России (фото)

Украина

Украинский моряк Андрей Эйдер, захваченный в плен вместе с 23 членами экипажей кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» в нейтральных водах у берегов оккупированного Россией Крыма, написал письмо на волю.

Письмо из СИЗО «Лефортово» выложила в сеть журналистка Таисия Турчин, ранее написавшая 19-летнему Андрею Эйдеру. «Несложно заметить закрашенные цензором несколько слов. Нам в редакции понадобилось секунд пять, чтобы понять, какие же слова смутили тюремных цензоров путинского режима. А вы поняли? Не забывайте парней», — пишет на своей страничке в Facebook журналистка. Естественно, закрашенными словами были «Слава Украине».

В своем письме Андрей Эйдер пишет, что самое тяжелое — смотреть в окно и видеть вдалеке сотни машин и людей, которые свободны. «Кажется, вот она, свобода. Она так далеко и так близко… В нашем бренном мире все забывается быстрее, чем докуришь пачку сигарет. Увы, это правда. Не хочется, чтобы про это забывали. Ведь 24 человека просто так сидят в СИЗО другой страны. Ведь все эти люди — военные, они служат народу Украины», — пишет Андрей Эйдер. Поздравляя всех с наступающими праздниками он просит, чтобы пленных поскорее вернули в Украину.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 декабря Андрею Эйдеру исполнилось 19 лет.

Также сообщалось, что самый молодой моряк получил получил осколочное ранение ног и трудом сгибает колено. Один осколок из ноги Андрея Эйдера еще не извлечен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter