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Держись, герой: в сети поддержали украинского моряка, который встретил в российском плену день рождения
20 декабря день рождения у Андрея Эйдера, одного из пленных украинских моряков. Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины. Ему исполнилось 19 лет.
«Ми делаем все возможное, чтобы вернуть вас на родную землю», — говорится в обращении Военно-морских сил ВСУ в Facebook.
Как писали «ФАКТЫ», 25 ноября 2018 года российские военные напали на украинские корабли вблизи Керченского пролива и захватили в плен 24 украинских моряка.
Как сообщили в ВСУ, в настоящее время отсутствуют сведения о реальном состоянии здоровья захваченных Россией украинских моряков.
Отмечается, что диагноз раненых вообще не указывается, и, очевидно, имеет место попытка затянуть время, чтобы скрыть улики. Помимо этого, независимых врачей к пленным не пускают, поэтому невозможно определить их реальное состояние здоровья.
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