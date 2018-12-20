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Украина

Держись, герой: в сети поддержали украинского моряка, который встретил в российском плену день рождения

17:04 20 декабря 2018   84
Андрей Ейдер
Инф. «ФАКТОВ»

20 декабря день рождения у Андрея Эйдера, одного из пленных украинских моряков. Об этом сообщили в Вооруженных силах Украины. Ему исполнилось 19 лет.

«Ми делаем все возможное, чтобы вернуть вас на родную землю», — говорится в обращении Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

Как писали «ФАКТЫ», 25 ноября 2018 года российские военные напали на украинские корабли вблизи Керченского пролива и захватили в плен 24 украинских моряка.

Как сообщили в ВСУ, в настоящее время отсутствуют сведения о реальном состоянии здоровья захваченных Россией украинских моряков.

Отмечается, что диагноз раненых вообще не указывается, и, очевидно, имеет место попытка затянуть время, чтобы скрыть улики. Помимо этого, независимых врачей к пленным не пускают, поэтому невозможно определить их реальное состояние здоровья.

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