Как вести себя с полицией, если вы нарушили ПДД?

Общество

У каждого, даже самого законопослушного автомобилиста, случаются неоднозначные ситуации на дороге. Бывает, что нарушение Правил дорожного движения происходит по невнимательности, без злого умысла, бывают и вынужденные обстоятельства — форс-мажорные. Как бы там ни было, а иногда у полицейских имеются претензии практически к каждому автомобилисту. Как же правильно вести себя, чтобы не нарваться на штраф или на иные неприятности?

Действуйте в рамках закона

Если вас остановил сотрудник правоохранительного ведомства, вменяя нарушение ПДД, не паникуйте — убедитесь, что сам блюститель дорожного порядка в ладах с законом и назвал вам одну из десяти исчерпывающих причин остановки, представился, предоставил по первому требованию служебное удостоверение, действие которого не закончилось, и при этом ведет себя максимально корректно. Если хоть одно из перечисленных требований полицейский не выполняет, и это зафиксировал ваши видеорегистратор, то дело в шляпе — ни один суд не признает вас виновным, если нарушена процедура правоохранителем. Как, у вас нет видеорегистратора? Тогда самое время подумать о его приобретении, посетив каталог сравнения цен — там вы точно найдете недорогое устройство, которое позволит вам всегда доказать свою правоту на дороге.

Не отказывайтесь от освидетельствования

Никогда не отказывайтесь от медосвидетельствования, если полицейский подозревает вас в употреблении спиртного, запрещенных медпрепаратов или наркотиков. Отказ — уже нарушение, за которое суд привлечет по всей строгости, лишив прав. Но вы вправе настаивать не на продувке «Драгера», а на полноценном освидетельствовании в медучреждении.

Требуйте доказательства

Если вам вменяют совершение правонарушения, требуйте видеодоказательства. Зачастую либо их нет, либо они такого качества, что ни один судья не посчитает их исчерпывающими.

Удачи вам на дорогах!

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