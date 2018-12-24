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Супрун рассказала, стоит ли лечиться алкоголем
Руководитель Минздрава Ульяна Супрун, ранее раскритиковавшая людей, которые носят на улице медицинские маски, опасаясь заразиться, развенчала очередной миф — о пользе лечения алкоголем. «Употреблять алкоголь для профилактики или лечения болезней — глупо», — заявила Супрун.
Она, в частности, опровергла бытующее мнение о лечебных свойств коктейля джин-тоник. «Целебные свойства имеет не джин, а именно безалкогольный тоник. В его составе есть вещество хинин, которое давно используют в медицине. Обнаружение лечебных свойств хинина в 17 веке, а в дальнейшем лечения малярии с помощью этого вещества — пример успешного применения химического соединения в борьбе против инфекционного заболевания», — пишет Ульяна Супрун на своей страничке в Facebook.
Говоря об истории создания популярного сейчас коктейля, и.о. министра здравоохранения подчеркивает, что его придумали британские офицеры в Индии, которым не нравилась горечь тоника и которые добавили к напитку воду, сахар, лимон и джин. «Большинство тоников, которые можно приобрести в магазине, содержат небольшое количество хинина и они не столь горькие, как традиционный напиток. Чтобы получить соответствующую дозировку хинина против малярии — нужно выпить далеко не один коктейль. Все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов перекрываются его пагубными свойствами», — утверждает Ульяна Супрун.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее Ульяна Супрун развенчала миф об уринотерапии, заявив, что моча не может быть «живой водой».
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