Происшествия

За год в России рухнуло больше полусотни мостов. Как долго продержится Керченский? (фото, видео)

«Гордость России» — Керченский мост — рано или поздно упадет. Об этом говорят уже не только западные специалисты, но и ученые в самой Российской федерации. Так, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар в одном из последних интервью признался, что в то время, когда он учился в институте, самым бездарным был проект моста в этом месте.

«Это исключительно политический проект, который сразу же был обречен на неудачу, — сказал Медовар. - Осадка должна идти долго, потому что это четвертичные рыхлые породы, которые вообще плохо держат, и поэтому она идет под нагрузкой. Но там, насколько я понял из присланных мне материалов, идет хуже, там выпор в обратную сторону. Выдавливаются сваи. А если они выдавливаются, то это очень плохо. Просто будет перекос в разнонаправленных движениях».

Более того, Медовар рассказал журналистам, что в случае продолжения движения по мосту он может вообще переломиться.

«Понимаете, по идее, полотно должно быть горизонтальное, особенно это важно для железной дороги. Потому что, если так пойдет дальше, рельсы, извините, как говорят по-русски, станут раком. И поезд сойдет с них, свалится в море и утонет. Это очень серьезные вещи», — отметил ученый.

В 2018 году Керченский мост устоял. Но в России в уходящем году произошел самый настоящий «мостопад». Только по официальным сводкам «ФАКТАМ» удалось подсчитать, что у наших соседей в 2018-м были разрушены до шести десятков мостов! При этом были даже жертвы.

Мосты в уходящем году падали как сами по себе, так и во время передвижения по ним автомобилей. До тридцати мостов уничтожила стихия — наводнения и ураганы. Вспомним только о самых резонансных разрушениях.

«Мостопад» в России в уходящем году начался 2 февраля в Бурятии. В Заиграевском районе обвалилось несколько пролетов моста между деревнями Старая Курба и Новая Курба. По данным МВД РФ, причиной обрушения стал грузовой автомобиль, выехавший на мост с превышением допустимой массы.

12 мая в Забайкалье паводок на реке Витим повредил единственный автомобильный мост, соединявший поселок Куанда, в котором проживают 1300 человек, с основной территорией района. По этому мосту в населенный пункт доставлялись топливо и продукты.

Местные СМИ отмечают, что Витимский мост входит в число самых опасных автомобильных мостов мира. Когда-то он сгорел, и от него остались две железнодорожные платформы шириной в полметра, между которыми уложены шпалы. Длина мота — 570 метров, ширина — три метра.

26 июня мост через реку Кипарисовка в Приморье обрушился вместе с ехавшим по нему грузовиком. Автомобиль упал в воду. Сообщается, что мост не ремонтировали больше 20 лет. «Объект считался бесхозным и никем не обслуживался. В ближайшее время мостовое сооружение восстанавливать не планируют, так как пока не решен вопрос, кому объект будет передан на баланс», — сообщили в пресс-службе компании «Приморское автодорожное ремонтное предприятие».

В июле в результате мощного паводка на реке Чита были разрушены или повреждены 25 краевых и муниципальных мостов, в том числе 14 — на региональных дорогах, 11 — на дорогах местного значения. 14 июля обрушились два пролета и одна из опор пострадавшего при разливе реки автомобильного моста на севере Читы.

22 июля рухнули в Амур четыре пролета временного рабочего моста с находившимся на нем строительным краном. Авария произошла из-за паводка на месте строительства мостового перехода между Амурской областью и китайской провинцией Хэйлунцзян. Строительство моста через Амур длиной более 1 километра ведется с 2016 года.



31 июля, Подмосковье. На Ярославском шоссе в районе города Пушкино у самосвала сам по себе поднялся кузов, который задел конструкции навесного пешеходного моста, в результате чего тот полностью обрушился. Обошлось без пострадавших.

27 августа в Уссурийском городском округе прошли сильные ливневые дожди. По словам губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, в сельской местности 12 мостов смыло полностью.

За один день, 9 октября, в России обрушились сразу два моста: автомобильный в Мордовии, на дороге между селами Дубенки и Ардатов, и путепровод на железнодорожной станции Свободный в Амурской области. В обоих случаях мост не выдержал веса грузовика с песком.

Очередной мост не устоял 26 октября в Михайловском районе на трассе Владивосток — Арсеньев возле села Осиновка. Это было самое трагическое обрушение. Во время аварии, по мосту ехала фура Volvo, которая начала катиться назад и буквально раздавила в лепешку ехавший следом автомобиль Mazda Demio, в котором ехала женщина с трехлетней дочкой. И женщина, и ребенок, к сожалению, погибли. Мост через реку Осиновка, по утверждению местных жителей, находился в аварийном состоянии более двух лет, но никто не собирался предпринимать каких-либо мер.

Очевидцы опубликовали видео и фотографии с места происшествия. На снимках видно, что мост разломился на несколько частей, в результате чего центральный пролет оказался в воде и грузовик придавил легковушку Mazda.



5 ноября 2018 года — снова человеческие жертвы. Неподалеку от поселка Каркатеевы (Нефтеюганский район Ханты-Мансийского автономного округа) произошло обрушение моста. В результате инцидента погибли два сотрудника ремонтной бригады, еще семеро получили травмы.

— Рушатся мосты, которые были построены в конце 80-х — начале 90-х годов, тогда было разгильдяйство в строительстве, строили не очень качественно, — рассказал в интервью радио «Свобода» главный редактор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев. - Этим мостам, как правило, не меньше 25−30 лет. Цемент был плохого качества, откровенно говоря, его просто воровали. Когда происходят такие вещи, отрицательную роль играет, как правило, так называемый человеческий фактор. Он мог сослужить недобрую службу в момент происшествия или ранее. Ранее — это если неправильно был проведен мониторинг или недобросовестно обследованы мосты. Потому что по нормативам, действующим сейчас, каждые 10 лет мост должен проходить экспертизу.

Все мосты в России стоят на балансе какой-нибудь организации. Это может быть Росавтодор, то есть государственное федеральное агентство. Как правило, оно передает мост в подрядную организацию, уже частную, которая и следит за его состоянием. Обычно эти подрядные организации очень плохо работают.

Не хватает технических средств, не хватает специалистов. Хорошие специалисты стоят дорого.

Дипломатическим языком это называется человеческий фактор, а на самом деле это очень плохое исполнение своих обязанностей той организацией, которая обязана следить за мостом. Есть масса технологий, позволяющих это делать. Но поскольку у нас промышленная беднота, которая отражается, в том числе на данной отрасли, средств у этих компаний недостаточно. И они согласны за минимальные деньги обслуживать мосты.

Катастрофические случаи можно ожидать и в дальнейшем. Это становится, к сожалению, плохим симптомом. Потому что надзорные организации, о которых мы говорим, начинают плохо работать не только в наблюдении за мостами. Вспомните «Зимнюю вишню» в Кемерово. Там же тоже должны были контролирующие подрядные организации наблюдать за ситуацией с этим зданием, в каком оно состоянии.

Отметим, что неудачи продолжали преследовать Россию даже в последнюю неделю 2018 года. Так, 25 декабря рухнул мост в Дагестане.

Некий знак отправили в РФ даже в новогоднюю ночь — после боя курантов, когда в Москве начали петь гимн России, в парке Горького обрушился мост с десятками людей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что крушение Крымского моста предсказала знаменитая ведунья Ванга. По ее словам, «то, что объединяло, рассыплется на кусочки, не выдержав двух лет. Это будет рядом с Россией».

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