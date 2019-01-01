Происшествия

В новогоднюю ночь в Москве обрушился мост с людьми: в сеть попало жуткое видео

В ночь на 1 января 2019 года в московском парке Горького обрушился деревянный мост. В результате происшествия травмы получили более десятка человек.

По данным местной прессы, обошлось без серьезных травм. Причины обрушения также пока не сообщаются. Вместе с тем, в сеть попало видео с моментом обрушения деревянного моста.

На ролике, снятом случайным очевидцем событий, видно, что в момент обрушения на мосту находилось несколько десятков человек. Многие из них рухнули вниз вместе с конструкцией моста. Очевидно, причиной ЧП стал элементарный «перегруз».

Напомним, за 2018 год по всей России рухнули более 60 мостов. Последний мост обрушился 25 декабря в городе Буйнакске (Республика Дагестан).

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