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В новогоднюю ночь в Москве обрушился мост с людьми: в сеть попало жуткое видео
В ночь на 1 января 2019 года в московском парке Горького обрушился деревянный мост. В результате происшествия травмы получили более десятка человек.
По данным местной прессы, обошлось без серьезных травм. Причины обрушения также пока не сообщаются. Вместе с тем, в сеть попало видео с моментом обрушения деревянного моста.
На ролике, снятом случайным очевидцем событий, видно, что в момент обрушения на мосту находилось несколько десятков человек. Многие из них рухнули вниз вместе с конструкцией моста. Очевидно, причиной ЧП стал элементарный «перегруз».
Напомним, за 2018 год по всей России рухнули более 60 мостов. Последний мост обрушился 25 декабря в городе Буйнакске (Республика Дагестан).
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