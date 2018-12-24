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Молюсь за вас: известный танцор отличился скандальным высказыванием о «Беркуте» на Майдане

Всемирно известный артист балета с украинскими корнями Сергей Полунин, у которого на левой руке тату в виде тризуба, и который одновременно с этим признавался в любви Путину , высказал свое восхищение бойцами «Беркута», которые расстреливали демонстрантов на Майдане во время Революции Достоинства. Об этом танцовщик написал в Іnstagram.

По его словам, во время киевского Майдана снайперы стреляли в спину, как протестующим, так и беркутовцам, чтобы «разозлить ситуацию и совершить революцию».

Полунин считает несправедливым, что Небесной Сотне в Киеве возвели памятник, в то время, как беркутовцев «ненавидели, избивали и убивали после падений».

«Ребята из Беркута, вы не забыты, — пишет Полунин. — Искренне восхищаетесь тем, что боритесь против зла, и выполняете свою работу, у вас всегда есть особое место в моем сердце!»

Танцовщик утверждает, что «мы все помним и знаем правду».

«Я плачу за ваших друзей, которые были убиты, и я молюсь за вас, ребята», — пишет он и добавляет, что не выносит «злую организацию, которая организовывала снайперов».

Полунин обещает заплатить за то, что произошло в «его стране».

«Добро будет более агрессивным, чем зло. Би-би-си, ты можешь скрывать злые дела, но мы знаем правду», — добавляет балерун.

Напомним, всемирно известный артист Полунин принял участие во флешмобе под названием Art up Challenge и заявил, что мечтает объединить три страны — Украину, Россию и Англию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальный танцовщик набил изображение российского диктатора Путина на своей груди . В интервью росСМИ он заявил, что таким образом «защищает ВВП от «негативной энергетики».

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