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Молюсь за вас: известный танцор отличился скандальным высказыванием о «Беркуте» на Майдане
Всемирно известный артист балета с украинскими корнями Сергей Полунин, у которого на левой руке тату в виде тризуба, и который одновременно с этим признавался в любви Путину, высказал свое восхищение бойцами «Беркута», которые расстреливали демонстрантов на Майдане во время Революции Достоинства. Об этом танцовщик написал в Іnstagram.
По его словам, во время киевского Майдана снайперы стреляли в спину, как протестующим, так и беркутовцам, чтобы «разозлить ситуацию и совершить революцию».
Полунин считает несправедливым, что Небесной Сотне в Киеве возвели памятник, в то время, как беркутовцев «ненавидели, избивали и убивали после падений».
«Ребята из Беркута, вы не забыты, — пишет Полунин. — Искренне восхищаетесь тем, что боритесь против зла, и выполняете свою работу, у вас всегда есть особое место в моем сердце!»
Танцовщик утверждает, что «мы все помним и знаем правду».
«Я плачу за ваших друзей, которые были убиты, и я молюсь за вас, ребята», — пишет он и добавляет, что не выносит «злую организацию, которая организовывала снайперов».
Полунин обещает заплатить за то, что произошло в «его стране».
«Добро будет более агрессивным, чем зло. Би-би-си, ты можешь скрывать злые дела, но мы знаем правду», — добавляет балерун.
Напомним, всемирно известный артист Полунин принял участие во флешмобе под названием Art up Challenge и заявил, что мечтает объединить три страны — Украину, Россию и Англию.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальный танцовщик набил изображение российского диктатора Путина на своей груди. В интервью росСМИ он заявил, что таким образом «защищает ВВП от «негативной энергетики».
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