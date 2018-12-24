Украина

Праздник за оградой: в сети появились новогодние фото из Крыма

Блогер с ником «КРЫМский бандеровец», который проживает на оккупированном полуострове, опубликовал в Twitter фото городских елок и новогодних праздников, которые проходят на Крыму.

Блогер отмечает, что во многих крымских населенных пунктах новогодние красавицы обнесены забором.

«Крым. Когда будете возвращаться со знаменитых джанкойских пляжей, не забудьте посетить городскую ёлку, обнесенную забором», — пишет он.

В Яны-Капу после того, как торжественно зажгли огни на главной елке города, ее тоже обнесли забором. Кстати дети смотрели праздник из-за ограждения.

«Крым. Счастливые детки Яны-Капу (Красноперекопска) на открытии елки. После церемонии открытия ёлку тоже обнесли забором», — отмечает блогер.

Его фолловеры отмечают, что это российская привычка — ставить ограждения, хорошо, что еще нет колючей проволоки.

«То фишка страны вертухаев- у них все за забором!!!».

«Так во многих совковых городах делают. Не обнесли колючей проволокой — и то хорошо».

Комментаторы пишут, что «не хватает автоматчика и собаки» и «противопехотных мин по контуру».

«Вот же убогая нация вечных революционеров и воров. Это потомки тех чмошников, что пришли во власть в 17-м. Люди высокой чести выехали тогда на кораблях», — отмечает один из пользователей Twitter.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что достояние народа — Никитский ботанический сад оккупанты оградили забором с колючей проволокой.

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