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Боимся кричать о любви: Тодоренко и Топалов показали сына в новом клипе (видео)
Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко и ее супруг, российский музыкант Влад Топалов, сняли клип о своей любви. В кадре появился и новорожденный сын пары.
В своем Instagram Регина обратилась к поклонникам и поблагодарила их за уважение к их с Владом личному пространству. Она объяснила, что с мужем боятся «лишний раз громко кричать о своей любви».
Она также выложила видеоклип, который создала на песню, ставшую подарком от музыканта ко дню рождения совместного сына.
«5-го декабря свершилось большое чудо — в нашу жизнь пришёл новый ЧЕЛОВЕК. К этому событию мой муж написал для меня песню… Как только я её услышала, сразу же взялась за создание клипа!!! Чтобы много не писать, пусть за нас скажет наша песня и маленькая, но уже такая грандиозная история», — прокомментировала клип Регина.
Отметим, что новорожденный малыш появляется в кадре в очень трогательных носочках.
Скрин из видеоклипа
Напомним, Тодоренко, которая родила сына в Москве, продолжает вести активный образ жизни и уже вернулась к работе над своим шоу «Пятница».
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