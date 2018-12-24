Мир

У Лаврова разразились новыми фантазиями о «наступлении» ВСУ на Донбассе

Спикер российского МИДа Мария Захарова, известная своими недипломатическими высказываниями и тиражированием фейковых новостей , в очередной раз заявила, что ВСУ якобы могут перейти к полномасштабным боевым действиям на Донбассе. Комментарий российского МИДа опубликован на сайте дипведомства.

По словам Захаровой, Киев не скрывает своих агрессивных намерений. Она отметила, что каждый день появляются новости об усиливающейся активности украинских военных на линии соприкосновения в Донбассе.

«Нельзя исключать, что в ближайшие дни Вооруженные силы Украины могут перейти к полномасштабным боевым действиям», — заявила Захарова.

Она также упомянула о сообщении украинских военных о переводе подразделений кибернетической безопасности в боевой режим работы.

«Активное муссирование этой темы представителем украинского высшего военного командования наводит на мысль о провокации в киберпространстве», — считает Захарова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что заявление секретаря СНБО Александра Турчинова о планах Украины осуществить новый проход кораблей через Керченский пролив с привлечением международных партнеров вызвало бурю негативных эмоций в Кремле . Позицию руководства РФ озвучила Захарова, заявив, что это «усугубит ситуацию».

А Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер высказал мнение, что Россия может готовить новую атаку на Украину. Вбросы со стороны пророссийских боевиков о якобы подготовке Киевом провокации в Мариуполе и продлении военного положения могут быть прикрытием для агрессивных действий Кремля.

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