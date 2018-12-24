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Украина

Старая мебель и облезлые стены: в сети показали фото жуткого состояния детской больницы на Волыни

19:01 24 декабря 2018   134
Палата больницы переполнена
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали ужасное состояние палат в Волынской областной детской больнице. Комментируя снимки, их автор Оксана Ярошук сообщила, что в палате стоят шесть коек, при этом на трех лежат мамы с детьми, а на трех — просто дети. По словам женщины, когда проводился последний ремонт в палатах, в больнице сказать не могут.

На фото также видно состояние стен и прикроватных тумбочек.

Пол в палате не перестилался очень давно

Со стен падает штукатурка

Тумбочки покрыты грязью и плесенью

«Состояние палаты просто УЖАС!!! На фото видно. А у нас в городе думают, как установить музыкальный фонтан», — возмущается женщина.

Она посоветовала местным властям поменять приоритеты и подумать о том, что больше всего необходимо.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о вопиющем случае в винницкой областной больнице — там родители умершего ребенка обвинили врача в том, что он делал операцию в нетрезвом состоянии.

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