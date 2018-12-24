Происшествия

В Днепре застигнутый врасплох домушник пытался бежать через окно по простыням (фото)

Вечером в понедельник, 24 декабря, в Днепре домушник, заблокирован полицией в одной из квартир многоэтажки, попытался сбежать от правоохранителей через окно с помощью простыни, но неудачно. Об этом написал на своей странице в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Совершил попытку сбежать через окно по простыне, но не получилось», — пишет с иронией он.

В итоге службе спасения пришлась снимать уже едва живого грабителя с парапета многоэтажки.

«Убежден, что наш справедливый суд при вынесении приговора должен не забыть отдельно выставить счет этом неудачнику на оплату услуг полиции и на оплату услуг по спасению его жизни», — предлагает Аброськин.

Пользователи поддержали предложение замглавы начальника Нацполиции.

«Преступление и наказание», — соглашаются они.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», не менее курьезный случай произошел на днях и в Ужгороде: прибывшая на вызов о краже полиция обнаружила, что вору не удалось убежать, он зацепился за металлический забор и повис на ограждении.

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