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Нас объединяют Украина и вера: Порошенко поздравил украинцев с Рождеством по григорианскому календарю (видео)

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев, празднующих Рождество по григорианскому календарю. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

«Мы с вами были свидетелями рождения автокефальной Православной церкви Украины, а сегодня здесь собрались католики и протестанты. Я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку в получении независимой от Москвы и признанной мировым Православием украинской церкви», — сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что в Украине «нет и не будет государственной церкви». При этом он отметил, что существует «настоящая религиозная свобода, которую мы все бережно храним».

«При всем разнообразии нас объединяют Украина и вера в рождение и воскресение Господа нашего Иисуса Христа», — добавил президент.

Глава государства в обращении к украинцам отметил, что «хотя нам грозит враг, хотя нашу страну и наш народ хотят поработить, у нас нет страха».

«Я верю, что с Иисусом мы обязательно победим ненависть и зло, ибо Христос родился и на земле — мир. Рождество — это праздник надежды на лучшее, оно окутано таинственностью и семейным теплом. В Вифлеемской пещере господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения», — заявил Порошенко.

«Желаю вам от ангелов — радости, от пастухов — удивления, от мудрецов — прозрения, а от рожденного Бога — мира и любви. Счастливого Рождества и веселых праздников!», — пожелал украинцам президент.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Алексей Голобуцкий заявил о том, что скандал вокруг Рижского митрополита и главы Латвийской православной церкви (находится в управлении Московского патриархата) Александра Кудряшова в очередной раз доказывает, что президент Петр Порошенко оказался прав в вопросе необходимости создания независимой украинской церкви.

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