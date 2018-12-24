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Не важно, какого патриархата: Порошенко объяснил, зачем Украине нужна Объединенная церковь
Президент Петр Порошенко заявил, что Украине необходима Единая поместная православная церковь, поскольку она играет важную роль в объединении украинского народа. Об этом глава государства написал в своем Тwitter.
Президент подчеркнул, что украинцы должны объединиться, и «именно церковь играет в этом важную роль».
«Для чего нам нужна Объединенная церковь? Я больше не хочу жить в стране, где, перед тем, как зайти в храм Божий, спрашивают, которого он патриархата. Мы должны объединиться, и именно церковь играет в этом важную роль. Мы создали поместную православную церковь, и это наша большая победа», — отметил глава государства.
Для чого нам потрібна Об'єднана Церква? Я більше не хочу жити у країні, де, перед тим, як зайти у храм Божий, питають, якого він патріархату. Ми маємо об'єднатися, і саме церква відіграє у цьому важливу роль.— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 декабря 2018 г.
Ми створили Помісну Православну Церкву, і це є наша велика перемога. pic.twitter.com/0LZhowWTpj
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко подписал законопроект № 5309, которым нардепы обязали Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь. Также сообщалось о том, что президент провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем, в ходе которого было заявлено о том, что Объединительный Собор в Украине стал поворотным в истории Вселенского православия и открывает его новую эру.
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