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Украина

Не важно, какого патриархата: Порошенко объяснил, зачем Украине нужна Объединенная церковь

3:20 24 декабря 2018   39
Петр Порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Петр Порошенко заявил, что Украине необходима Единая поместная православная церковь, поскольку она играет важную роль в объединении украинского народа. Об этом глава государства написал в своем Тwitter.

Президент подчеркнул, что украинцы должны объединиться, и «именно церковь играет в этом важную роль».

«Для чего нам нужна Объединенная церковь? Я больше не хочу жить в стране, где, перед тем, как зайти в храм Божий, спрашивают, которого он патриархата. Мы должны объединиться, и именно церковь играет в этом важную роль. Мы создали поместную православную церковь, и это наша большая победа», — отметил глава государства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко подписал законопроект № 5309, которым нардепы обязали Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь. Также сообщалось о том, что президент провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем, в ходе которого было заявлено о том, что Объединительный Собор в Украине стал поворотным в истории Вселенского православия и открывает его новую эру.

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