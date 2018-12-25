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- 1:34 Надел маску свиньи и сплясал под елкой: Шнуров поделился откровениями о встрече Нового года
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Надел маску свиньи и сплясал под елкой: Шнуров поделился откровениями о встрече Нового года (видео)
Российский музыкант Сергей Шнуров решил поздравить поклонников новогодней песней в маске свиньи. С этой целью артист выпустил новую композицию под названием «Предновогодняя».
В ней лидер группы «Ленинград» не разделяет приподнятого настроения окружающих и говорит о том, что празднику некуда приходить, поскольку он не уходил. Также звезда, надев маску свиньи, сетует на то, что перед праздниками вновь «нажрался как свинья» и бродит слегка «поддатый», да еще и в неопрятном виде. Примечательно, что в композиции практически отсутствует ненормативная лексика.
В ролике певец в жилете и с бабочкой танцует около елки и поет про грядущие праздники и злоупотребление алкоголем. Со свиным пятачком, надетым на нос, артист признается что не был бы собой, если бы «в эти даты не нажрался как свинья и не ходил поддатый».
«Праздник к нам приходит», — слышу от мудил. А куда приходит, если он не уходил?" — задается вопросом Шнуров в припеве.
Он рассказывает, что в каком-то заведении под утро ему пришло видение в виде «деда в костюме порося», а в последнем куплете музыкант поет, что наступил Новый год, в связи с чем герои песни «налили быстро и под вопли гармониста выпили за свинство».
Подписчикам Шнурова праздничная песня пришлась по душе. Многие в комментариях писали многочисленные комплименты творчеству певца.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 декабря вышел клип группы «Ленинград» на песню «Золото». В нем меркантильная женщина, увидев Сергея Шнурова в шубе и массивной цепочке, вонзает в певца огромные когти и отрывает ему руку.
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