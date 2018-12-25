Шоу-бизнес

Надел маску свиньи и сплясал под елкой: Шнуров поделился откровениями о встрече Нового года (видео)

Российский музыкант Сергей Шнуров решил поздравить поклонников новогодней песней в маске свиньи. С этой целью артист выпустил новую композицию под названием «Предновогодняя».

В ней лидер группы «Ленинград» не разделяет приподнятого настроения окружающих и говорит о том, что празднику некуда приходить, поскольку он не уходил. Также звезда, надев маску свиньи, сетует на то, что перед праздниками вновь «нажрался как свинья» и бродит слегка «поддатый», да еще и в неопрятном виде. Примечательно, что в композиции практически отсутствует ненормативная лексика.

В ролике певец в жилете и с бабочкой танцует около елки и поет про грядущие праздники и злоупотребление алкоголем. Со свиным пятачком, надетым на нос, артист признается что не был бы собой, если бы «в эти даты не нажрался как свинья и не ходил поддатый».

«Праздник к нам приходит», — слышу от мудил. А куда приходит, если он не уходил?" — задается вопросом Шнуров в припеве.

Он рассказывает, что в каком-то заведении под утро ему пришло видение в виде «деда в костюме порося», а в последнем куплете музыкант поет, что наступил Новый год, в связи с чем герои песни «налили быстро и под вопли гармониста выпили за свинство».

Подписчикам Шнурова праздничная песня пришлась по душе. Многие в комментариях писали многочисленные комплименты творчеству певца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 декабря вышел клип группы «Ленинград» на песню «Золото». В нем меркантильная женщина, увидев Сергея Шнурова в шубе и массивной цепочке, вонзает в певца огромные когти и отрывает ему руку.

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