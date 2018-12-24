Воинствующее невежество: Шнуров указал на недостаток россиян

Культура

Россияне как были воинствующими невеждами 200 лет назад, так ими и остались. Об этом заявил известный российский музыкант Сергей Шнуров. Видео части разговора с ним выложили в Facebook-сообществе Усы Пескова.

«Любую точку зрения, отличную от своей, мы воспринимаем как выпад, как враждебное настроение! Если ты видишь человека, который не разделяет твои убеждения, он для тебя не может быть хорошим!» — сказал он.

Данное видео вызвало широкое понимание среди пользователей социальной сети.

«Всегда уважал Шнура за песни, сейчас зауважал за мозги!» — написал один из читателей поста.

«Воинствующие невежды — это еще тихо сказано. Агрессоры и террористы более подходящее выражение», — согласился с ним другой читатель.

Как писали «ФАКТЫ», на днях Шнуров представил новый клип «Золото». В эпатажном видео группа «Ленинград» размышляет над ценностями в жестоком современном мире, которым правят «бабки». В работе музыканты высмеяли меркантильных охотниц за деньгами.

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