Неизвестные выложили в Сеть новые песни Аллы Пугачевой (видео)

Шоу-бизнес

Неизвестные (возможно, что и хакеры) выложить в сеть новые песни Аллы Пугачевой. Правда их не так много: всего две — «Поживи в моей шкуре» и «Что вижу — то пою». Об этом пишет сайт kp.ru.

В песне «Поживи в моей шкуре» Пугачева просит не учить ее жить тех, кто не побывал «в ее шкуре».

Во второй композиции певица поет «про любовь свою» и отказывается петь о Нью-Йорке, Париже, долларах и рейтинге Forbes, так как она их «не видит».

К моменту публикации этого материала обе песни были доступны на YouTube. Кроме того, по мнению некоторых ценителей творчества певицы, шедеврами новые треки вряд ли станут.

Сама же Пугачева пока не прокомментировала новости о хакерах.

Напомним, что десять лет у Аллы Борисовны не было сольников. И возвращение артистки произвело еще более серьезный переполох, чем ее уход.

Во-первых, билеты на концерт Пугачевой (он состоится 17 апреля) были раскуплены в кассе Кремлевского дворца за один день. И в Интернете даже у перекупщиков их нет, хотя фанаты АБ продолжают надеяться, что в продажу еще выкинут хотя бы партию. Если поклонникам певицы, купившим билеты в кассах еще повезло, то другие, решив купить приглашения на концерт через сайт Кремлевского дворца, прогадали.

«Мы купили билеты на сайте Кремлевского дворца. Но уже вечером всем, кто купил там билеты, был оформлен возврат по причине технического сбоя на сайте. Нам пришли официальные извинения. Ждем, когда вернут деньги, будет ловить билеты у перекупщиков», — рассказали «КП» фанаты звезды.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», концерт состоится 17 апреля, через пару дней после 70-летнего юбилея артистки.

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