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Названо единственное условие, при котором в Украине могут продлить военное положение
Единственным условием продления военного положения в Украине, которое было введено в действие 26 ноября, может быть лишь сухопутная операция России против нашей страны. Украина же, в свою очередь, первой не пойдет на обострение ситуации.
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил политический эксперт, аналитик Democracy House Анатолий Октисюк. «Гипотетическое решение о штурме Крыма и провокации каких-либо боевых действий не поддержат даже в парламентской коалиции», — заявил эксперт.
Эксперт также считает, что сценарий отмены или же отсрочки проведения президентских выборов, назначенных на 31 марта 2019 года, не найдет поддержки в обществе. «Западные партнеры Украины четко дали понять, что они против эскалации напряженности», — отметил он и добавил, что Запад рассчитывает на проведение выборов в обозначенные сроки.
По его словам, если нынешнему президенту Украины не удастся переизбраться на второй срок, то он должен обеспечить демократическую передачу власти. «То есть без Майдана и народных волнений. Исходя из этого можно сказать, что со стороны Украины никаких обострений не будет», — добавил Анатолий Октисюк.
Полный текст интервью Анатолия Октисюка читайте на сайте «ФАКТОВ»: «В случае прокремлевского реванша Украину ждет очередной кровавый Майдан».
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