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Вооруженный мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей: первые фото и видео с места смертельной трагедии
В Китае мужчина, вооруженный ножом, угнал рейсовый автобус. Сев за руль, он въехал в толпу пешеходов, убив пятерых и ранив 21 человека. Ранее сообщалось, что в Канаде микроавтобус совершил наезд на пешеходов в городе Торонто, по предварительным данным, пострадали от восьми до десяти человек.
Чрезвычайное происшествие произошло в китайской провинции Фуцзянь.
#fujian #BreakingNews 25th 2018, Bus rampaged into crowd hijacked by a knifed man. https://t.co/F1gozneEnF pic.twitter.com/apPN5OsELG— Jay Chan (@WooyaUtopia) 25 декабря 2018 г.
Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в немецком городе Реклингхаузен, расположенном на северной окраине Рурской области на северо-западе федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, произошло ДТП — легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов на автобусной остановке. Травмы получили девять человек.
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