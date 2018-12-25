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Мир

Вооруженный мужчина угнал автобус и въехал в толпу людей: первые фото и видео с места смертельной трагедии

12:27 25 декабря 2018   511
В Китае мужчина въехал в толпу пешеходов
Инф. «ФАКТОВ»

В Китае мужчина, вооруженный ножом, угнал рейсовый автобус. Сев за руль, он въехал в толпу пешеходов, убив пятерых и ранив 21 человека. Ранее сообщалось, что в Канаде микроавтобус совершил наезд на пешеходов в городе Торонто, по предварительным данным, пострадали от восьми до десяти человек.

Чрезвычайное происшествие произошло в китайской провинции Фуцзянь.

Сотрудники правоохранительных органов задержали преступника.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в немецком городе Реклингхаузен, расположенном на северной окраине Рурской области на северо-западе федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, произошло ДТП — легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов на автобусной остановке. Травмы получили девять человек.

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