Названы фракции Рады, которые больше всего поддерживают децентрализацию

Политика

Законы, касающиеся реформы децентрализации в Украине, чаще всего поддерживали народные депутаты из фракций «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко» и «Самопомощь». Уровень поддержки 23 законов, принятых в рамках этой реформы, составил 83, 74 и 65 процентов соответственно. Напомним, что недавно в Украине состоялись местные выборы в 13 областях: в 78 территориальных общинах выбирали местных депутатов, а также городских, поселковых и сельских голов.

По данным Комитета избирателей Украины, фракции «Оппозиционного блока», «Батькивщины» и Радикальная партия Олега Ляшко меньше всех поддерживали децентализационную реформу. Законы поддерживали в среднем 17 процентов членов оппозиционной фракции, 47 процентов — «Батькивщины» и 59 процентов — «радикальной» фракции.

В КИУ утверждают, что ни один депутат из Оппоблока не поддержал базовые для реформы законы «О добровольном объединении территориальных общин» и «Об основах государственной региональной политики».

«Децентрализация — единственная реформа, которая была упомянута во всех избирательных программах парламентских партий. На словах ее поддерживают все политики, но их действия часто отличаются от риторики. Например, Опоблок не голосовал за выделение дополнительных средств на выборы в общинах, а „Батькивщина“ не поддержала разблокирования выборов в ОТГ разных районов. Однако, когда выборы все же были назначены, обе фракции активно принимали в них участие», — отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ЦИК отменил местные выборы в областях, на территории которых было введено военное положение.



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