Происшествия

Сама виновата: озвучена новая версия опасного ЧП с туристой на Драгобрате

Тяжелое авто для утрамбовіки снега, травмировавшее киевлянку на Драгобрате, принадлежит отелю, расположенному неподалеку от того, в котором жила компания. Там подтверждают факт ДТП с туристкой, однако отказываются признавать вину.

«Она сама въехала в машину. Ехала и влупашилась в машину сзади. Я не буду этот случай комментировать. Занимается полиция, следствие ведется», — заявил в комментарии ТСН.ua владелец отеля.

Тем временем девушка идет на поправку. Ее уже перевели из реанимационного в травматологическое отделение Раховской районной больницы, сообщает Mukachevo.net. Ее жизни ничего не угрожает, однако пациентке понадобится восстановление после челюстно-лицевой травмы, которую будут проводить, скорее всего, уже в столице.

По словам главного врача Владимира Симулика, компьютерная томография не показала каких-либо серьезных травм, кроме диагностированного ранее перелома челюсти.

Друзья девушки настаивают, что ее вина состоит только в том, что она села снять сноуборд, и в это время на нее наехал ратрак.

Как сообщали «ФАКТЫ», в полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющим транспортными средствами).



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