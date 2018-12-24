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Сделано важное уточнение о ЧП с туристкой на Драгобрате
Полиция Закарпатья открыла уголовное производство по факту наезда на туристку на Драгобрате машины по утрамбовке снега (ратрака).
Инцидент квалифицирован по ч. 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение прaвил безопасности дорожного движения, что повлекло телесные повреждения». Об этом сообщил интернет-ресурс 0312.ua.
В настоящее время продолжается следствие — опрашиваются свидетели.
По предварительной версии, девушка упала и ударилась о ратрак по собственной неосторожности. У нее диагностирована травма челюсти — перелом. На данный момент показания потерпевшая дать не может.
Напомним, что по информации знакомых пострадавшей, за рулем ратрака был владелец одной из гостиниц Драгобрата. По их словам, сначала водитель вышел, чтобы оказать помощь девушке, но затем якобы уехал в другой отель и скрылся. Полицию вызвали туристы.
А 23 декабря на популярном карпатском курорте произошел пожар.
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