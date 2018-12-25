Опубликован расширенный список санкций России против Украины

Мир

Правительство РФ обнародовало обновленный перечень украинских компаний и физических лиц, которых внесли в расширенный санкционный список. Какие именно компании были внесены постановлением от 25 декабря, не сообщается — перечень приведен в новой редакции.

Список пополнили семь украинских компаний и 245 физических лиц.

Таким образом, специальные экономические санкции, введенные Кремлем против нашей страны, распространяются на 567 физических лиц и 75 компаний. Весь список доступен по ссылке.

В новый список попал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, а также первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян. Ввели санкции и против ряда народных депутатов. Под российские санкции попали такие крупные предприятия как «Центрэнерго», «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт».

Подписание постановления о расширении санкций против Украины российский премьер Дмитрий Медведев объяснил «защитой интересов российского государства, компаний и граждан России».

Напомним, 1 ноября Россия ввела санкции против 322 украинцев (в т.ч. «под раздачу» попали спикер Верховной рады Андрей Парубий, секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, министр обороны Степан Полторак, руководитель НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев, генеральный прокурор Юрий Луценко и др. Также первая волна санкций коснулась 68 украинских компаний.

Тогда в Верховной Раде креативно ответили России на санкционное решение.

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