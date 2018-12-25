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Снег и метели в Украине: на каких дорогах затруднено движение
Сильный снегопад и метели в регионах Украины привели к осложнению движения на трассах центра, севера и юга Украины. Об этом информирует Национальная полиция.
Полтавская область. Проблемы наблюдаются на трассе Киев-Харьков в районе села Решетиловка, а также на спуске и подъеме села Мачухи на автодороге Сумы-Полтава-Александрия.
Николаевская область. Снежные переметы усложнили движение грузового транспорта на автодороге Кишинев-Платонов.
Сумская область. Наблюдаются заторы на автодороге Батурин-Конотоп-Глухов. Впрочем, на 17:00 со стороны Сум дорога расчищена.
Также осложнено движение по автодорогам Черкасской и Кировоградской областей.
«Полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают помощь его участникам. На места осложнений движения направлена тяжелая техника для расчистки проезжей части», — говорится в сообщении полиции.
В связи со сложной метеоситуацией полиция рекомендует водителям воздержаться от дальних поездок.
Напомним, «ФАКТЫ» сообщали о ситуации на дорогах Полтавщины, где ни с одной автостанции невозможно уехать без проблем — отменены большинство рейсов межрайонного и межобластного сообщений. Нет сообщения с Кременчугом, Гадячем, Лохвицей, Ромнами Сумской области, Черниговом и другими населенными пунктами.
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