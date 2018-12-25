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На Полтавщине из-за непогоды отменены практически все автобусные рейсы
Обильный снегопад на Рождество, 25 декабря, парализовал движение автотранспорта на дорогах Полтавщины. Сегодня ни с одной автостанции невозможно уехать без проблем — отменены большинство рейсов межрайонного и межобластного сообщений. Нет сообщения с Кременчугом, Гадячем, Лохвицей, Ромнами Сумской области, Черниговом и другими населенными пунктами. Даже на трассе международного значения Киев-Харьков движение общественного транспорта весьма и весьма ограничено.
-Дороги не чистятся, — объясняет диспетчер автовокзала на Великотырновской. — Мне поступило сообщение, что возле Валок Харьковской области движение транспорта остановилось — фуры не в состоянии подняться на пригорок и перекрыли дорогу. Поэтому автобус сообщением Харьков-Киев, который должен был прибыть в Полтаву в 11.15, до сих пор там стоит, и когда приедет, неизвестно.
Между тем Служба автомобильных дорог в Полтавской области сообщает, что для ликвидации последствий непогоды задействовано 85 механизмов и 105 дорожников. Они высыпали на трассы 1000 тонн песчано-солевой смеси и расчистили около 600 километров автодорог.
Есть работа и спасателям. Согласно их сводке, к 11.00 они помогли 31 водителю, застрявших в сугробах на дорогах области. В Хорольском районе отбуксировали микроавтобус, в котором находилось двое детей, а в Полтаве и Кременчуге обеспечили движение четырем машинам скорой помощи.
А снегопад продолжается. Ночью на Полтавщине выпало местами до 15 сантиметров снега. Ситуация осложняется порывами ветра до 15−20 метров на секунду. Местами идет дождь, наблюдается налипание мокрого снега.
В случае необходимости полтавчан просят обращаться в Службу оперативного реагирования по телефонам 1580,
Как сообщали «ФАКТЫ», из-за снегопадов отменили ряд авиарейсов из столичного аэропорта «Киев».
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