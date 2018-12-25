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Мир

В Черном море произошло опасное ЧП с сухогрузом (видео)

19:06 25 декабря 2018   115
Севшее на мель судно
Инф. «ФАКТОВ»

В Краснодарском крае России потерпел бедствие сухогруз под флагом Монголии Surov. Судно село на мель в районе Таманского полуострова, сообщили журналистам в пресс-службе Росморречфлота.

В сети появилось видео, на котором видно, что в море бушуют сильные волны, высота которых достигает 4−5 метров.

В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно следовало из турецкого порта «Искендерун» в порт «Кавказ». На его борту находилось 11 членов экипажа, в т. ч. 9 граждан России и двое граждан Азербайджана.

Отмечается, что севший на мель корабль обесточен, и в него стала поступать вода. Для эвакуации экипажа из Новороссийска прибыл буксир.

Напомним, у берегов Турции утром 19 декабря обнаружили выброшенное на берег судно Natalia, которое за день до этого вышло из оккупированной Феодосии с грузом кальцинированной соды крымского производства. Судно должно было прибыть в порт Амбарли (Стамбул, Мраморное море), однако попало в шторм и потерпело крушение.

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