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В Черном море произошло опасное ЧП с сухогрузом (видео)
В Краснодарском крае России потерпел бедствие сухогруз под флагом Монголии Surov. Судно село на мель в районе Таманского полуострова, сообщили журналистам в пресс-службе Росморречфлота.
В сети появилось видео, на котором видно, что в море бушуют сильные волны, высота которых достигает 4−5 метров.
В пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно следовало из турецкого порта «Искендерун» в порт «Кавказ». На его борту находилось 11 членов экипажа,
Отмечается, что севший на мель корабль обесточен, и в него стала поступать вода. Для эвакуации экипажа из Новороссийска прибыл буксир.
Напомним, у берегов Турции утром 19 декабря обнаружили выброшенное на берег судно Natalia, которое за день до этого вышло из оккупированной Феодосии с грузом кальцинированной соды крымского производства. Судно должно было прибыть в порт Амбарли (Стамбул, Мраморное море), однако попало в шторм и потерпело крушение.
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