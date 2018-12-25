Мир

Появилось важное уточнение о ЧП с сухогрузом в Черном море

Грузовое судно под флагом Монголии SUROV, севшее на мель у берегов Краснодарского края РФ, нарушало требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на море. Как пояснили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины, с 1974 года на корабле была отключена Автоматическая идентификационная система (AIS), призванная не только отслеживать движение судов с целью предупреждения незаконного пересечения границ, но и своевременно реагировать на аварии.

В случае с сухогрузом SUROV систему отключили в связи с незаконным заходом судна в закрытые порты аннексированного Крыма.

«Причина — попытка иностранных компаний, причастных к морским перевозкам в закрытые порты, избежать ответственности со стороны украинского законодательства, а также не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции», — разъяснили в министерстве.

Напомним, в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно следовало из турецкого порта «Искендерун» в порт «Кавказ». На его борту находилось 11 членов экипажа, в т. ч. 9 граждан России и двое граждан Азербайджана.

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