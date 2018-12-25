- 20:45 На Донбассе засекли смертоносную артиллерию боевиков
- 20:34 В Киеве изменили схемы движения некоторых автобусов
- 20:17 Появилось важное уточнение о ЧП с сухогрузом в Черном море
- 19:46 Под Киевом произошло жуткое ДТП с маршруткой, много пострадавших
- 19:27 Стало известно об издевательствах российских тюремщиков над украинским моряком
- 19:13 «Я, ты, он, она» с Зеленским и Дорофеевой и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 19:06 В Черном море произошло опасное ЧП с сухогрузом
- 18:41 Снег и метели в Украине: на каких дорогах затруднено движение
- 18:13 Опубликован расширенный список санкций России против Украины
- 17:46 Лукашенко и Путин встретились в Кремле: что известно о переговорах
Появилось важное уточнение о ЧП с сухогрузом в Черном море
Грузовое судно под флагом Монголии SUROV, севшее на мель у берегов Краснодарского края РФ, нарушало требования Международной конвенции по охране человеческой жизни на море. Как пояснили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий Украины, с 1974 года на корабле была отключена Автоматическая идентификационная система (AIS), призванная не только отслеживать движение судов с целью предупреждения незаконного пересечения границ, но и своевременно реагировать на аварии.
В случае с сухогрузом SUROV систему отключили в связи с незаконным заходом судна в закрытые порты аннексированного Крыма.
«Причина — попытка иностранных компаний, причастных к морским перевозкам в закрытые порты, избежать ответственности со стороны украинского законодательства, а также не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции», — разъяснили в министерстве.
Напомним, в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судно следовало из турецкого порта «Искендерун» в порт «Кавказ». На его борту находилось 11 членов экипажа,
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 5 м/с С
Давление: 744 мм