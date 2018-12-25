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Украина

На Донбассе засекли смертоносную артиллерию боевиков

20:45 25 декабря 2018   26
На Донбассе засекли смертоносную артиллерию боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

Российские террористические войска на Донбассе игнорируют «минские договоренности». Причем они не только не соблюдают оговоренные линии отвода тяжелого вооружения, но и подводят новое мощное вооружение. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на Донбассе.

Так, 22 декабря беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал в районе города Хрустальный (ранее — Красный Луч) 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм). Ранее у этого же населенного пункта уже фиксировалось скопление 16 и 21 единиц БМ-21 «Град».

Кроме того, беспилотник зафиксировал отсутствие в постоянном месте хранения в неподконтрольном Украине районе Луганской области 14 единиц самоходных гаубиц (2С1), 10 буксировочных гаубиц (девяти Д-30 «Жаба», 122 мм и одной 2А65 «Мста-Б», 152 мм), а также четырех единиц РСЗО.

Напомним, боевики «ДНР» обстреляли жилой квартал Донецка и пытались обвинить в этом украинских военных.

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