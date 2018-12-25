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На Донбассе засекли смертоносную артиллерию боевиков
Российские террористические войска на Донбассе игнорируют «минские договоренности». Причем они не только не соблюдают оговоренные линии отвода тяжелого вооружения, но и подводят новое мощное вооружение. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на Донбассе.
Так, 22 декабря беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал в районе города Хрустальный (ранее — Красный Луч) 22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм). Ранее у этого же населенного пункта уже фиксировалось скопление 16 и 21 единиц БМ-21 «Град».
Кроме того, беспилотник зафиксировал отсутствие в постоянном месте хранения в неподконтрольном Украине районе Луганской области 14 единиц самоходных гаубиц (2С1), 10 буксировочных гаубиц (девяти Д-30 «Жаба», 122 мм и одной 2А65 «Мста-Б», 152 мм), а также четырех единиц РСЗО.
Напомним, боевики «ДНР» обстреляли жилой квартал Донецка и пытались обвинить в этом украинских военных.
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