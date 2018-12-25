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Минобороны России опозорилось с календарем на 2019 год (фото)
В сети активно обсуждают нелепый календарь на 2019 год, выпущенный Министерством обороны РФ. Фото страниц календаря обсуждают блогеры и пользователи соцсетей. Отдельное внимание обратили на страницу под названием «Российские подснежники».
«Вот это у них самоирония. „Подснежники“ — это же 200-е, которых находят по весне?», — прокомментировал иллюстрацию журналист Андрей Дихтяренко.
Пользователи сети удивляются, как в российском Минобороны могли придумать такую чушь.
«Так, они реально это написали. Или это фотошоп? Что они там курят?», — возмущаются они.
А блогер с ником «Наша Канада» в своем Twitter обращает внимание на перчатки на руках одного из героев календаря.
«Убогая руко**пая страна даже перчатки для своих вояк пошить не может. Приходится брать американские))))», — иронизирует он.
Других поразило фото неизвестной девушки-снайпера с надписью «От некоторых девушек сносит голову».
Фото страницы календаря
«Но за что русских не любят, я не понимаю… Такие мирные…», — подметил один из пользователей сети.
«Календарь зачётный! Продолжение мультика когда? Мне одному кажется, что минобороны уолтдисней скоро купит?», — прокомментировал увиденное Руслан Биктимиров.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, что в Минобороны РФ придумали новую фишку для строящегося главного храма российской армии в подмосковном городе Кубинка — его ступени решено отлить из трофейной техники Вермахта.
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