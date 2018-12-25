Происшествия

На Закарпатье во время празднования Рождества устроили кровавую резню (фото)

На Закарпатье в ночь на Рождество в результате бытового конфликта были ранены два человека. Инцидент произошел в населенном пункте Великие Береги. Как сообщили в областном управлении полиции, в ночь на 25 декабря между двумя компаниями произошла бытовая ссора. В результате 30-летний мужчина получил серьезное повреждение руки, а 27-летний — ранение шеи и спины.

Согласно предварительным выводам, раны были нанесены самодельным предметом, похожим на меч, и ножом.

Изъятые предметы

Открыто уголовное производство. В рамках расследования был задержан 19-летний зачинщик драки.

Задержанный 19-летний парень

Следствие в деле продолжается.

Напомним, в Харькове накануне католического Рождества подрались продавцы новогодних елок. Словесная перепалка переросла в выяснение отношений с помощью ножей, дубинок и перцовых баллончиков. Некоторых участников драки били ногами и выталкивали на проезжую часть дороги.

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