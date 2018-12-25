Мир

Не договорились: аналитик подвел итог встречи Путина и Лукашенко в Москве

Отсутствие совместного заявления по итогам встречи президентов РФ Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко является показательным фактом, который может свидетельствовать о том, что они снова не договорились. Об этом в своем Facebook написал эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

При этом он напомнил, что безрезультатно закончилась уже четвертая встреча президентов.

«Лукашенко и Путин встретились. Поговорили в разных форматах, даже поужинали. Заявлений по результатам переговоров не было. Это значит, что не договорились. Уже 4-ю встречу подряд, начиная с августа 2018. Путин давит, Лукашенко, похоже, стал колом», — констатировал эксперт.

Он считает, что максимальной уступкой, на которую может пойти Беларусь ради совместного экономического пространства — это унификация таможенных пошлин и акцизных сборов, а также на допуск российских таможенников к оформлению транзитных грузов, идущих в РФ.

Кроме того, Беларусь, возможно, согласиться на продажу одной или нескольких ТЭС, работающих на российском газе, но и это возможно лишь после того, как запустится АЭС. На этом фоне России остается задействовать самую мощную «артиллерию», а именно — повысить цену на газ.

В свою очередь Лукашенко после Нового года может полететь в Пекин, а в Минск, вновь приедут представители Госдепа США с групами аналитиков.

Кроме того, Тышкевич прогнозирует возвращение в Минск иностранных послов.

Напомним, перед встречей Путина и Лукашенко в Москве стало известно о разочаровании последнего исчезновением «братских» акцентов в беларусско-российских отношениях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter