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Жители города, в котором боевик зверски убил малолетнюю дочь своей сожительницы, написали петицию (фото)
Жители оккупированного города Иловайска на Донетчине, где 20 декабря произошло страшное убийство, обратились с петицией к главарю террористической организации «ДНР» Денису Пушилину с требованием сурово наказать убийцу и мать ребенка, которая не предприняла мер к спасению своей дочери. Петиция размещена в социальной сети и уже набрала более 400 подписей.
Авторы петиции недоумевают, как мать ребенка, страдающая психическим расстройством, и ее сожитель — дважды судимый наркоман, который последний раз отсидел семь лет за убийство, были приняты в ополчение: «Александр Беклемищев отсидел за убийство и Надежда Сторожук состояла на учете с психическими заболеваниями по неизвестными причинам были приняты на военную службу в армию „ДНР“. Как это возможно???», -- пишут в авторы петиции.
Однако, по наблюдениям бывших политических узников ОРДО в ополчение в первую очередь берут именно безжалостных убийц: «Когда я был в подвале, со мной был ранее судимый по ст. 115 УК Украины (убийство). Зарезал своего отчима. И он к боевикам «ДНР» успешно завербовался. Ему так и сказали: «Первым пойдешь, чтоб нам в спину не насовал», -- рассказал «ФАКТАМ» Александр Осадчий, оператор программы «Свідок» телеканала НТН, который побывал в застенках донецких боевиков с 1 по 6 августа 2014 года.
Напомним, похоронили несчастную малышку в Иловайске в субботу, 22 декабря.
Местные жители также сообщают в социальной сети о том, что убийца арестован. И ни он, ни мать ребенка уже не служат.
Мужчина якобы жил за счет сожительницы — матери погибшей девочки, которая в последнее время работала уборщицей в школе. По информации местных жителей, женщина снова беременна, а кроме того, имеет девятилетнего ребенка, который воспитывается у своей бабушки по отцу.
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