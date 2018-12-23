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На Донбассе боевик «ДНР» зверски убил малолетнюю дочь сожительницы (фото)
В оккупированном Иловайске Донецкой области в субботу, 22 декабря, похоронили четырехлетнюю девочку, которую зверски убил сожитель ее матери. Ребенок перед смертью испытал страшные мучения. При этом родная мать не защитила девочку. Об этом местные жители пишут в социальной сети.
«Изнасиловал, бил, волосы на голове повыдергивал, потом бросил в грязный сарай. Мать этой девочки присутствовала при всем этом действии, ничего не предпринимая. Далее она принесла ребенка в дом, отмыла и до утра не вызывала „скорую“. Если бы она вызвала „скорую“ вовремя, дите могли бы спасти. Зовут этого негодяя Александр», — пишет пользователь под никнеймом Павел Юсов.
Автор записи отмечает, что мать на похоронах «слезинки не проронила», а вот родному отцу ребенка, который тоже пришел проститься, стало плохо. Как сообщают знакомые семьи, и родной отец девочки, и сожитель матери, и сама мать — боевики «ДНР».
«Сети об этом молчат», -- отмечает Павел Юсов, под ссылкой на видео с похорон ребенка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на оккупированном Донбассе боевик из ревности подорвал себя гранатой.
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